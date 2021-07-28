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15:19 (мск), источник: Газета.Ру

Глава союза пассажиров оценил перспективы нового лоукостера S7

Модель лоукостеров не может быть эффективной в России в связи с отсутствием необходимой транспортной инфраструктуры, заявил председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков, комментируя «Газете.Ru» информацию о запуске группой S7 новой лоукост-компании.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что концепция лоукостеров популярна в Европе в связи с тем, что там есть аэропорты, находящиеся вдалеке от города.

Во многом модель лоукостеров, принятая за рубежом, для России не очень подходит. В Европе лоукостер — это компания, которая использует аэропорт не рядом с городом, а вдалеке от него: например, летает в Жирону, а пишет, что летает в Барселону, а это 70 километров. Эту особенность европейских лоукостеров у нас использовать нельзя, потому что у нас таких аэропортов, которые были бы в отдалении от основного аэропорта, нет.
Кирилл Янков
Председатель Союза пассажиров России
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По его словам, в существующих условиях лоукостеры в России вынуждены экономить расходы в том числе за счет комфорта пассажиров. Он отметил, что компании, например, могут «зашивать карманы кресел, чтобы сэкономить на их уборке — в результате пассажиром, которые читают книгу, некуда ее положить».

«В Москве есть Шерметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский — лоукостер летает во Внуково, а там цены на взлет, посадку и обслуживание такие же, как и везде в московском аэропорту. Раньше группа компаний S7 уже имела такой лоукостер “Глобус”, но потом по каким-то причинам они его закрыли и присоединили к основной авиакомпании, что-то у них тогда не срослось», — добавил эксперт.

Ранее в S7 официально объявили о запуске новой лоукост-компании. Уточняется, что новый лоукостер будет вторым в России: пока в РФ есть только лоукостер «Победа».

Во время загрузки произошла ошибка.
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