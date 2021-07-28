В Сочи введен запрет на строительство многоквартирных домов

Под запрет также не попали объекты, строящиеся в рамках ранее заключенных договоров комплексного развития территории.
Запрет на высотное жилое строительство будет действовать до принятия нового генерального плана Сочи, о чем заявил в марте текущего года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сейчас разрабатывается новый генплан Сочи, который выявит все проблемные моменты курорта, обозначит пути их решения и в целом вектор развития города. До тех пор пока генплан не утвердят, новые разрешения на строительство многоквартирных домов выдаваться не будут», — сказал губернатор.
Ориентировочный срок разработки генплана Сочи — два года. Согласно принятым сегодня поправкам к правилам землепользования и застройки Сочи, площадь нового частного дома не должна превышать 300 кв. м, высота — 12 м. Строительство нежилых объектов площадью от 1 тыс. кв. м будет возможно только в рамках договоров о комплексном развитии территории, в которых обязательно будет предусматриваться создание социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, пояснили в горсобрании Сочи.