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12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сочи введен запрет на строительство многоквартирных домов

Городское собрание Сочи внесло изменения в правила землепользования и застройки, согласно которым в городе запрещается строительство объектов жилого назначения, кроме частных домов, бюджетных объектов и многоквартирных домов, возводимых в целях восстановления прав обманутых дольщиков, сообщили «Ъ» в пресс-службе горсобрания.

Источник: РИА "Новости"

Под запрет также не попали объекты, строящиеся в рамках ранее заключенных договоров комплексного развития территории.

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Запрет на высотное жилое строительство будет действовать до принятия нового генерального плана Сочи, о чем заявил в марте текущего года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сейчас разрабатывается новый генплан Сочи, который выявит все проблемные моменты курорта, обозначит пути их решения и в целом вектор развития города. До тех пор пока генплан не утвердят, новые разрешения на строительство многоквартирных домов выдаваться не будут», — сказал губернатор.

Ориентировочный срок разработки генплана Сочи — два года. Согласно принятым сегодня поправкам к правилам землепользования и застройки Сочи, площадь нового частного дома не должна превышать 300 кв. м, высота — 12 м. Строительство нежилых объектов площадью от 1 тыс. кв. м будет возможно только в рамках договоров о комплексном развитии территории, в которых обязательно будет предусматриваться создание социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, пояснили в горсобрании Сочи.

Анна Перова, Краснодар

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