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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

«Северный поток-2» завершен на 99%

Судно «Академик Черский» завершило работы над проектом.

Источник: Reuters
Газопровод «Северный поток-2» построен уже на 99%, сообщил в среду оператор проекта Nord Stream 2 AG. Трубоукладочное судно «Академик Черский», строившее участок в территориальных водах Германии, завершило работы над проектом, другое судно «Фортуна» продолжает укладку. Исходя из информации оператора, осталось проложить менее 25 км в однониточном исполнении — это примерно три-четыре недели работ.

Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило запланированный для него объем работ по укладке газопровода «Северный поток-2». Сам трубопровод готов уже на 99%, сообщил 28 июля оператор проекта Nord Stream 2 AG. Последние километры трубы на заключительном участке газопровода пока продолжает укладывать баржа «Фортуна».

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Исходя из информации оператора, осталось уложить менее 25 км второй нитки газопровода. Скорость укладки «Фортуны» составляет до 1 км в сутки.

Строительство газопровода «Северный поток-2» планируется завершить в конце августа, ввести газопровод в эксплуатацию — в этом году.

Проект «Северный поток-2», пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Работы по его укладке были заморожены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но через год, с декабря 2020 года строительство газопрросовода возобновилось. Сейчас основной проблемой остается техническая сертификация газопровода (ее затрудняют санкции США), а также сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора по законодательству Германии. Без такой сертификации газопровод нельзя будет загрузить больше чем на 50% мощности.

Татьяна Дятел

Во время загрузки произошла ошибка.
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