14:56 (мск), источник: Коммерсантъ
«Северный поток-2» завершен на 99%
Судно «Академик Черский» завершило работы над проектом.
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Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило запланированный для него объем работ по укладке газопровода «Северный поток-2». Сам трубопровод готов уже на 99%, сообщил 28 июля оператор проекта Nord Stream 2 AG. Последние километры трубы на заключительном участке газопровода пока продолжает укладывать баржа «Фортуна».
Исходя из информации оператора, осталось уложить менее 25 км второй нитки газопровода. Скорость укладки «Фортуны» составляет до 1 км в сутки.
Строительство газопровода «Северный поток-2» планируется завершить в конце августа, ввести газопровод в эксплуатацию — в этом году.
Проект «Северный поток-2», пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Работы по его укладке были заморожены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб
Татьяна Дятел