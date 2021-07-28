Центробанк объяснил падение доходов россиян

Причины снижения доходов россиян регулятор изложил в докладе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов». Центробанк подчеркнул, что одними кредитами и займами нельзя добиться экономического роста. Наоборот, опора на заёмное финансирование без решения структурных проблем может навредить гражданам, бизнесу и экономике в целом, считают в ЦБ.
Регулятор добавил, что для роста экономики важны не только «длинные ресурсы», но и компании, в которые захотят вкладывать деньги инвесторы. Такие предприятия должны быть достаточно эффективны, а их бизнес-стратегия — долгосрочной и прозрачной.
Ранее Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз по развитию российской экономики. По новым данным МВФ, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,4% вместо ожидавшихся в апреле 3,8%. Это совпадает с прогнозами российского ЦБ (рост от 4% до 4,5%).
По итогам 2021 года в правительстве России ждут ускорения роста реальных зарплат на 2% год к году. Однако пока растущие оклады не могут догнать темпов инфляции. В 2020 году реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня из-за пандемии, указали эксперты Института развивающихся экономик Банка Финляндии.
В Кремле пообещали остановить падение доходов до конца 2021 года.
Однако распечатывать «кубышку» ради зарплат Центробанк не намерен. По мнению представителей регулятора, при забрасывании экономики деньгами Россия может «проесть» все запасы за три года.