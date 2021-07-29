Кофе, яблоки, вино и одежда. Какие товары подорожают в России?
В России в последние месяцы сильно растут цены на продукты и некоторые товары. В июне инфляция достигла 6,5% в годовом выражении — это максимум с августа 2016 года. Экономисты и производители уверены, что цены в ближайшие месяцы будут расти и дальше.
Инфляция в годовом выражении в России сейчас находится на уровне 2016 года — тогда российская экономика только восстанавливалась после девальвации, введенных в 2014 году санкций и продуктового эмбарго с российской стороны — тогда был запрещен ввоз в страну части продуктов из Европы.
С тех пор рост цен замедлялся вплоть до 2020 года — тогда случилась пандемия коронавируса и экономический спад.
В июне потребительские цены выросли почти на 0,7% по сравнению с маем. Это самая высокая месячная инфляция для июня с 2012 года. Росстат регулярно отчитывается о том, что дорожают практически все группы товаров.
«Динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению», — об этом в июле сообщил и Банк России.
Власти пытаются регулировать цены с конца прошлого года — тогда президент Владимир Путин публично раскритиковал правительство за слишком высокий рост цен.
После этой критики Госдума приняла закон, расширяющий возможности правительства по регулированию цен. А минпромторг и минсельхоз подписали с производителями и сетями соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло, которые тогда особенно сильно дорожали. Власти обещали производителям и ритейлерам льготы в обмен на заморозку цен.
Регулирование цен еще зимой критиковали экономисты как не самый эффективный инструмент, который в итоге приведет к дефициту товаров и еще большему росту цен. Судя по статистике, меры правительства существенно ситуацию не изменили.
Еще одним способом регулирования цен стали квоты и тарифы на экспорт. Для того, чтобы сдержать рост цен на муку и хлеб, российское правительство в середине февраля установило тарифную квоту на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Главный аналитик банка «Уралсиб» Алексей Девятов объясняет «малозаметный эффект» от мер, принятых правительством, тем, что они были «точечными».
«Они касались довольно ограниченного перечня товаров: сахар, подсолнечное масло. К тому же, эти ограничения производители могут всегда так или иначе обойти: если речь идет о сахаре-песке, то сахар-рафинад — это уже другой продукт, он уже не подпадает под это регулирование», — поясняет аналитик.
Параллельно с правительством рост цен пытается сдержать и Центральный банк, повышая ключевую ставку. В теории это должно привести к удорожанию кредитов и сдержать рост спроса, а значит и цен.
На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, что стало самым резким повышением с 2014 года. При этом регулятор не исключил дальнейшего ужесточения политики.
Одновременно Центробанк ухудшил прогноз по инфляции, указав его в диапазоне 5,7−6,2% (еще в апреле регулятор прогнозировал инфляцию на конец года в 4,7−5,2%).
Пока все эти меры не очень эффективны. Регулярно аналитики, представители торговых сетей и бизнеса сообщают, что вскоре подорожают те или иные товары. Причины каждый раз похожи: где-то в мире сократилось производство и цены на международных рынках выросли, растут расходы на транспорт, электричество, а рубль дешевеет. Русская служба Би-би-си рассказывает, какие товары дорожают и почему.
В середине июля производители предупредили ритейлеров о том, что с августа цены на хлеб вырастут на 7−12%. Как писала газета «Коммерсант» со ссылкой на сеть «Верный», производители объяснили рост цен подорожанием сырья, ростом расходов на транспортировку и упаковку. Несколько производителей хлеба на условиях анонимности подтвердили изданию планы увеличить цены.
По словам главы Российского союза пекарей Алексея Лялина, цена на маргарин выросла на 38% год, цена упаковки — на 26%, сообщало издание.
При этом в минсельхозе «Коммерсанту» сообщили, что цены на хлеб находятся «на стабильном уровне».
Чтобы сдержать рост цен на хлеб, с июня российские власти ввели плавающую экспортную пошлину на зерно. Однако эта мера в первую очередь ударила по фермерам — закупочные цены на зерно упали на 20−25%.
При этом производители хлеба отмечают, что на муку приходится лишь 35−40% стоимости хлебобулочного изделия, остальное — это расходы на транспорт, упаковку, растительное масло, электричество. И по всем этим пунктам расходы продолжают расти, поэтому сдержать рост цен на хлеб за счет введения пошлин на экспорт зерна не представляется реальным.
О росте цен на свою продукцию также предупреждают российские виноделы. По данным исследования «Российское виноделие» рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», в 2021—2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15−20%.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в интервью РБК уточнил, что рост цен «дойдет до полки» в 2022 году, в рознице рост будет в пределах 10%.
Один из главных факторов роста цен на вино — подорожавший виноград. Рост цен на виноград, в свою очередь, связан с запретом на использование импортного винограда. В соответствии с законом 2019 года «О виноградарстве и виноделии» называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья. Закон появился в тот момент, когда Россия обеспечивала себя собственным виноградом только на 30%. В итоге виноград на внутреннем рынке подорожал в среднем на 25−49%.
К тому же дешевеющий рубль обусловливает рост расходов производителей вина на закупку за рубежом бочек, сельхозтехники и саженцев.
На этой неделе российские СМИ сообщили о скором росте цен на кофе. Соответствующие уведомления от поставщиков уже начали получать российские торговые сети, пишет «Коммерсант».
В сети «Верный» изданию сообщили, что поставщики кофе предупредили их о росте цен уже в августе на 10−12%. Сами поставщики объясняют рост цен резким (до 70%) подорожанием сырья. Рост цен на сырье в первую очередь связан с неурожаем в Бразилии — там аномальная засуха сменилась в июле нехарактерными для этих широт заморозками.
К тому же, кофе в течение всего года дорожал уже и по другим причинам: из-за роста расходов на транспорт, нехватку персонала на фоне пандемии.
А после гибели урожая в Бразилии в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти в два раза.
Ранее ритейлеры одежды и обуви предупредили о грядущем росте цен. Вещи из новых осенних коллекций уже будут стоить на 10−15% дороже, заявил РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко.
Рост цен на одежду и обувь обусловлен возросшими на фоне пандемии расходами на логистику и сырье. Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в пять-шесть раз по сравнению с прошлым годом, говорят ритейлеры.
Кроме того, в среднем на 30−35% вырос в цене хлопок. Также выросла стоимость материалов, при производстве которых используются нефтепродукты.
Также рост цен на одежду обусловлен и ослаблением рубля.
Подорожать могут и яблоки. Российские садоводы, опасающиеся банкротства своих предприятий, попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести квоты на импорт яблок с сентября по апрель.
Садоводы указывают на то, что в 2021 году себестоимость производства яблок выросла на 50% из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы. И российские производители не выдержат конкуренции с дешевой продукцией из-за рубежа: яблоками из Ирана и Молдавии.
Поступление на российский рынок большого количества импортных плодов привело к снижению цен на яблоки.
Теперь российские садоводы опасаются, что снижение рентабельности может привести к банкротству малых и средних садоводческих хозяйств.
Экономист Алексей Девятов также считает, что рост цен сейчас в основном связан с ситуацией на мировых рынках.
«Там мы видим довольно серьезное подорожание сырьевых товаров: это касается и пиломатериалов, и металлов, и нефти, хлопка и много других товаров», — говорит аналитик.
Девятов отмечает, что в случае с разными товарами рост цен обусловлен зачастую разными, подчас локальными, факторами.
«Рост цен на сахар в основном связан с ситуацией в Бразилии, которая довольно серьезно пострадала от пандемии коронавируса и соответственно убирать урожай там почти некому, — говорит Девятов. — Если в этом разбираться, то мы увидим, что это сбой в производстве в отдельных странах, в том числе, сбой связанный с пандемией. Мы видим, что это нарушение логистики, нарушения в поставках».
При этом аналитик считает, что в ближайшие месяцы значительного роста цен уже не будет.
«Я думаю, что мы сейчас находимся вблизи максимума по годовой инфляции. Если мы посмотрим на динамику цен на древесину — на фьючерсы, то увидим очень серьезную просадку (в цене). Там есть майский пик, а в последнее время цены падают», — отмечает Алексей Девятов.
По словам аналитика, фактор, обусловленный «внешним давлением», либо скоро уйдет, либо существенно ослабнет. «К этому еще добавится сезонность: снижение цен на плодово-овощную продукцию», — отмечает Алексей Девятов.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова считает, что рост цен может ускориться в четвертом квартале этого года. В июльском обзоре «Альфа-банка» прогноз по инфляции на конец 2021 года повышен до 6,3%.
Один из основных факторов риска продолжения роста цен осенью — сентябрьские выборы в Госдуму, следует из обзора.
«Выборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут усилить инфляционное давление по двум каналам. Во-первых, правительство увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов», — говорится в обзоре.
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