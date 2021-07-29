Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
20В Германии ввели режим военной катастрофы
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
00:37 (мск), источник: Известия

Турция заявила о намерениях наладить добычу газа в Черном море к 2023 году

Турция планирует к 2023 году наладить добычу газа в Черном море. Об этом в среду, 28 июля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Источник: Reuters

«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость (от выполнения подобных работ. — Ред.)», — сказал он на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

Ранее, 4 июня, Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров.

Об обнаружении еще одного источника дополнительных запасов природного газа в Черном море объемом 405 млрд кубометров Эрдоган сообщал в октябре 2020 года. Тогда глава государства уточнил, что цель властей Турции — начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

В августе того же года турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения природного газа. Открытие сделали в зоне Tuna-1 на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции. Тогда Анкара оценила обнаруженные запасы газа примерно в $65 млрд.

В конце лета 2020 года глава минфина республики Берат Албайрак отметил, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Услуга за услугой: спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян
Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов
ВОЗ не увидела глобальной угрозы в «российском» штамме COVID-19
В Болгарии ошибки при вакцинации стоили жизни 10 тысяч человек
Бизнесмен купил пятиэтажный дом с жильцами за 1,5 млн рублей
Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл
Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
Мьянму назвали возможным суперраспространителем COVID-19
Трех белорусских и трех украинских легкоатлетов не пустили на ОИ
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
50 рисунков на асфальте, которые вас удивят (фото) Галерея современного детского искусства
Леди
Боярская показала архивные фото с Матвеевым 28 июля звездная семья отмечает сразу два важных праздника
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь