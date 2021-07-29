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09:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Цены на газ в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометров

Нежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров. При этом, по мнению аналитиков, из-за хрупкого баланса спроса и предложения в Европе, вызванного также низкими запасами в хранилищах и конкуренцией с Азией за СПГ, до конца года цены не будут демонстрировать признаков существенного снижения.

Источник: AP 2021

Очередной отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину, теперь уже на август (63,7 млн кубометров в сутки), спровоцировал рекордный всплеск цен на газ в Европе.

Так, спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах побили исторический рекорд, достигая на пике $484 за 1 тыс. кубометров (€39 за 1 МВт•ч), по данным EEX. Форвардные цены также выросли до исторического максимума: ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос на 5,3%, до $491 за 1 тыс. кубометров (€39,6 за 1 МВт•ч). Стоимость дальних фьючерсов также остается высокой: декабрьский контракт торгуется за €39,2, а январский — за €38,975.

При этом поставки сжиженного природного газа в Европу снижаются, сокращаются и запасы в хранилищах приемных терминалов. С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд кубометров) меньше регазифицированного СПГ, чем в июне, а в годовом выражении снижение превысило 22%.
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Все свободные партии СПГ уходят в Азию, где спрос продолжает расти из-за жары и роста потребности в электроэнергии для кондиционирования.

Лидер по росту СПГ здесь Китай, в июле нарастивший импорт СПГ на четверть год к году, спрос также восстанавливается в Индии.

Стремительное увеличение спроса в Азии создало комфортный ценовой дифференциал между спотовыми ценами в Азии и Европе — порядка $2 за 1 млн БТЕ ($70 за 1 тыс. кубометров). В результате спотовый СПГ продолжает активно уходить в Азию, поясняет аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов.

Процесс заполнения подземных хранилищ Европы после завершения ежегодного технического обслуживания на газопроводах «Северный поток» и Ямал—Европа активизировался: суточная закачка вернулась к среднегодовым значениям.
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Однако текущий уровень запасов все еще ниже нормы — хранилища заполнены лишь на 55% против 80% годом ранее.

По прогнозу Platts Analytics, спрос на газ в Северо-Западной Европе в третьем квартале снизится, однако потребление будет находиться на уровне 428 млн кубометров в сутки, что на 27 млн кубометров в сутки меньше, чем годом ранее. При этом высокие цены на газ тормозят переход с угольной на газовую генерацию в Европе, несмотря на то что цены на выбросы СО2 в Европе (они улучшают экономику газовых электростанций по сравнению с угольными) остаются на высоком уровне — €53 за тонну.

По ожиданиям собеседников «Ъ» на рынке, цены на газ не пойдут вниз вплоть до запуска «Северного потока-2», коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.

«Газпром», более 80% продаж которого идут с привязкой к спотовым индексам, уже повысил оценку средней стоимости своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240 за 1 тыс. кубометров.

НОВАТЭК, у которого часть контрактов также привязана к спотовым индикаторам в Европе, сообщил о росте средней цены реализации газа во втором квартале на 41,2%, чистая прибыль компании выросла на 139%, до 99,3 млрд руб.

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По мнению Сергея Капитонова, если не произойдет шокового роста цен, который уничтожит азиатскую премию и вернет значительные поставки СПГ в Европу, а также если «Газпром» внезапно не изменит стратегию, загрузив по максимуму украинский коридор, то низких цен на газ не стоит ждать до конца года. Мария Белова из Vygon Consulting согласна, что текущие тренды — низкий уровень запасов в ПХГ в Европе и падающий четвертый месяц подряд импорт СПГ на континент — не сулят существенного снижения цен на газ, особенно в преддверии отопительного сезона.

По мнению эксперта, цены на газ до конца года могут остаться в диапазоне $460−480 за 1 тыс. кубометров, а затем после некоторой стагнации зимой начнут снижаться. Впрочем, подчеркивает госпожа Белова, эти прогнозы основаны на ожидании «классической зимы», тогда как погодные аномалии могут существенно повлиять на рынок.

Татьяна Дятел

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