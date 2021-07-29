Минэкономики сообщило о росте ВВП до допандемийного уровня

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности)», — говорится в обзоре министерства «О текущей ситуации в российской экономике» (.pdf). Минэкономики повысило оценку годового роста ВВП в мае с 10,9% до 11,1%.
Драйвером экономики остается внутренний спрос. Чистый экспорт, по оценке Минэкономики, вносит отрицательный вклад в ВВП.
«Основная причина — более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом», — говорится в обзоре.
Поддержку экономическому росту «по-прежнему оказывает динамика кредитования». Минэкономики отмечает, что выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает допандемийные уровни». На потребительском рынке наблюдается замедление восстановления.
Потребительский спрос поддерживается восстановлением рынка труда, считает ведомство. Десятый месяц подряд снижается уровень безработицы. Также выросла реальная зарплата — в январе-мае 2021 года она увеличилась на 3% в годовом выражении и на 6,5% к пяти месяцам 2019 года. Реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».
Президент Владимир Путин сообщал, что Россия ставит целью рост ВВП на уровне около 4%. Минэкономики в скорректированном макропрогнозе до 2024 года ожидает роста ВВП на 3,8% в 2021 году. Министерство считает, что показатель не будет опускаться ниже 3% в год после кризиса.