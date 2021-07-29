Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Бархат и золотые унитазы
Фоторепортажи
12Пламя Севера: в Карелии бушуют лесные пожары
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
06:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики сообщило о росте ВВП до допандемийного уровня

ВВП России в июне вырос на 8,5% в годовом выражении, сообщило Минэкономики. Показатель достиг уровня четвертого квартала 2019 года. Во втором квартале 2021 года рост ВВП составил 10,1% к аналогичному периоду 2020 года и 1,5% ко второму кварталу 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности)», — говорится в обзоре министерства «О текущей ситуации в российской экономике» (.pdf). Минэкономики повысило оценку годового роста ВВП в мае с 10,9% до 11,1%.

Драйвером экономики остается внутренний спрос. Чистый экспорт, по оценке Минэкономики, вносит отрицательный вклад в ВВП.
Читайте также
Реальные доходы жителей России выросли почти на 7% во втором квартале

«Основная причина — более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом», — говорится в обзоре.

Поддержку экономическому росту «по-прежнему оказывает динамика кредитования». Минэкономики отмечает, что выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает допандемийные уровни». На потребительском рынке наблюдается замедление восстановления.

Потребительский спрос поддерживается восстановлением рынка труда, считает ведомство. Десятый месяц подряд снижается уровень безработицы. Также выросла реальная зарплата — в январе-мае 2021 года она увеличилась на 3% в годовом выражении и на 6,5% к пяти месяцам 2019 года. Реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».

Президент Владимир Путин сообщал, что Россия ставит целью рост ВВП на уровне около 4%. Минэкономики в скорректированном макропрогнозе до 2024 года ожидает роста ВВП на 3,8% в 2021 году. Министерство считает, что показатель не будет опускаться ниже 3% в год после кризиса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Байден рассказал о «проблемах» Путина
Медведев потребовал выгнать журналиста из-за острого вопроса
В Болгарии ошибки при вакцинации стоили жизни 10 тысяч человек
Бизнесмен купил пятиэтажный дом с жильцами за 1,5 млн рублей
В России предложили отменить лицензии для управляющих компаний
Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
Меньше половины граждан вешают трубку при звонках мошенников
Путин поручил досрочно начать выплаты по 10 тысяч на школьника
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Авто
Самые угоняемые автомобили в 2021 году в России: фото Топ-10 машин из массового сегмента
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
50 рисунков на асфальте, которые вас удивят (фото) Галерея современного детского искусства
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь