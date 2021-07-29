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10:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Рыбопромышленники просят восстановить экспорт в Китай

Закрытие ключевого для российского минтая китайского рынка грозит рыбопромышленникам падением выручки на 8%, а дальневосточным компаниям — на 27%. Для предотвращения кризиса Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) просит правительство провести новые переговоры с КНР по устранению препятствий и согласовать временный порядок ввоза рыбной продукции. Вопрос резко обострился из-за начавшейся лососевой путины: без возобновления поставок в Китай компании могут потерять до $350 млн.

Источник: РИА "Новости"

«Ъ» ознакомился с письмом, которое президент ВАРПЭ Герман Зверев в начале июля направил главе Минэкономики Максиму Решетникову. В документе говорится, что из-за закрытия китайского рынка выручка российских рыбопромышленников по итогам 2021 года снизится на 8%, а дальневосточных компаний — на 27%.

В бюджетные и социальные фонды не поступит около 13,1 млрд руб. По итогам 2020 года общая выручка компаний отрасли составила 695 млрд руб. при долге в 132 млрд руб.

В ВАРПЭ просят Решетникова провести с Министерством коммерции КНР консультации для устранения препятствий поставок в страну российской рыбной продукции, а также согласовать временный порядок ввоза.

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На Китай по итогам 2020 года приходилось 16% совокупной отраслевой выручки. Но в конце прошлого года страна ввела карантинные меры в портах после обнаружения следов COVID-19 на упаковке рыбной продукции из РФ. По таможенным данным, с января по апрель 2021 года объем поставок рыбы в КНР год к году сократился на 83,2%, до 77 тыс. тонн. В деньгах экспорт снизился на 60,14%, до $264,1 млн. Часть поставок переориентировали на порты Кореи, но и они в мае полностью закрылись для приема партий, указывает ВАРПЭ.

Ситуация сказалась и на промысле: на 27 июля добыто 1,18 млн тонн минтая, что на 12% ниже прошлого года, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Источник «Ъ» на рынке поясняет, что решение «китайского вопроса» сейчас особенно необходимо из-за стартовавшей летом лососевой путины.

По прогнозам, общий вылов тихоокеанских лососей должен достичь 459 тыс. тонн. В 2020 году было добыто 299,2 тыс. тонн, из которых примерно 100 тыс. тонн экспортировано в КНР.

Если не решить проблему, то рыбопромышленники могут потерять $300−350 млн, говорит собеседник «Ъ».
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Первый заместитель гендиректора Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка Савелий Карпухин считает, что долгосрочной стратегией отрасли должно стать развитие глубокой переработки на территории страны, что обеспечит российским рыбопромышленникам независимость от переработки в других странах. Приоритет должен быть отдан морской переработке, которая позволяет получить продукцию высокой стоимости при низких издержках, полагает он.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев подсчитал, что переход на морскую переработку может привести к росту годовой экспортной выручки отрасли на $1 млрд.

В Росрыболовстве заверили, что ведут работу по открытию новых рынков, а также принимают меры по повышению продаж минтая внутри страны, в том числе через закупку рыбы для нужд МВД, Минобороны, ФСИН, а также Росрезерва. Кроме того, правительство 26 июля распространило субсидирование перевозки железнодорожным транспортом на поставки минтая с Дальнего Востока в Центральную Россию, отметили в ведомстве.

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Но замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что субсидии лишь частично снизят стоимость поставок, а на Камчатке, к примеру, вообще нет железных дорог. В среднесрочной перспективе нужно улучшать логистику, создавать новые мощности для хранения и переработки ближе к рынкам сбыта, считает он.

В Минэкономики заявили «Ъ», что вопрос поставок продукции рыбного промысла в КНР планируется включить в повестку дня пятого раунда консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах и 24-го заседания Российско-Китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированных до конца года.

Алексей Полухин

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