В ФРС США назвали условие для изменения ставки

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот коридор до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам Комитета в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%», — указано в сообщении.
ФРС отмечает, что развитие экономики будет зависеть от ситуации с коронавирусом. В ведомстве отмечают, что влияние ситуации в здравоохранении будет снижено благодаря прививочной кампании. Тем не менее, риски для экономики все равно останутся, отмечают в ведомстве.
В середине июня глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщал, что в конце 2022 года ожидает повышения процентной ставки, поскольку рост инфляции опережает ожидания ведомства.
По его рассчетам, по итогам 2021 года инфляция составит 3%, по итогам следующего — 2,5%.