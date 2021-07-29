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02:31 (мск), источник: РБК

В ФРС США назвали условие для изменения ставки

Федеральная резервная система США сегодня сохранила ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0−0,25% годовых и оставит ее на этом уровне до тех пор, пока не будет улучшена ситуация в сфере занятости, говорится на сайте ведомства.

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Источник: AP 2021

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот коридор до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам Комитета в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%», — указано в сообщении.

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ФРС отмечает, что развитие экономики будет зависеть от ситуации с коронавирусом. В ведомстве отмечают, что влияние ситуации в здравоохранении будет снижено благодаря прививочной кампании. Тем не менее, риски для экономики все равно останутся, отмечают в ведомстве.

В середине июня глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщал, что в конце 2022 года ожидает повышения процентной ставки, поскольку рост инфляции опережает ожидания ведомства.

По его рассчетам, по итогам 2021 года инфляция составит 3%, по итогам следующего — 2,5%.

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