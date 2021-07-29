20:00 (мск), источник: РБК
Биткоин подорожал на 25% за неделю. Что будет дальше
Какие факторы способствовали росту котировок и сможет ли главная криптовалюта продолжить восстановление в августе.
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За прошедшую неделю стоимость биткоина выросла на 25%. В прошлый четверг главная криптовалюта торговалась на уровне $31,9 тыс. 29 июля цена цифровой монеты составляет $40,1 тыс. За неделю капитализация биткоина увеличилась до $759 млрд, по данным CoinGecko. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, почему котировки резко пошли вверх после двухмесячного снижения и стоит ли ожидать продолжения роста.
Крипторынок накопил усталость от затяжной коррекции, которая началась в середине мая текущего года, уверен директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. По его словам, участники рынка, с одной стороны, не были готовы к рывку и бычьему росту, а с другой — уже устали сидеть в ожидании
Спусковым крючком для роста стало сообщение о возможном приходе Amazon в криптовалюты, даже несмотря на опровержение представителями компании, отметил эксперт. Если мы внимательно посмотрим на него, то увидим, что Amazon не отрицает интерес к криптовалютам, добавил Сошников.
«Скорее отказывается подтверждать четкий тайминг по запуску приема платежей. А их вакансия в области цифровой валюты говорит сама за себя», — пояснил директор сервиса обмена криптовалют Alfacash.
26 июля издание City A.M. сообщило со ссылкой на собственный анонимный источник, что платформа Джеффа Безоса Amazon начнет принимать криптовалюту к оплате до конца текущего года. Уже 27 июля Amazon опровергла слухи о поддержке биткоина и о создании собственной цифровой монеты. Представитель компании сообщил Reuters, что информация о внедрении поддержки криптоплатежей до конца текущего года не соответствует действительности.
Еще одна положительная новость, которая могла повлиять на котировки, касалась признания биткоина классом активов богатыми клиентами инвестиционного банка JPMorgan, считает директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич.
Если в ближайшее время биткоину удастся пробить уровень $40 тыс. и закрепиться на нем, то стоит ожидать дальнейшее восстановление рынка и рост до $48 тыс., спрогнозировал финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его мнению, сейчас на рынке преобладают позитивные настроения, и криптосообщество готово постепенно наращивать длинные позиции.
Сейчас задача биткоина — закрепиться в районе $40 тыс., пока стимулов для дальнейшего роста нет, но надо внимательно смотреть за информационным полем вокруг криптовалют, предупредил Сошников.
Чтобы позитивные движения на рынке продолжились, нужен сильный новостной триггер, утверждает директор по развитию криптобиржи EXMO. Это может быть покупка большого объема криптовалюты инвестиционном фондом или регуляторный прорыв, отметила Станкевич. «В противном случае, скорее всего, будет продолжаться коррекция вблизи уровня $30 тыс», — добавила эксперт.
Отдельно Станкевич упомянула историю с расследованием против руководства эмитента стейблкоина USDT компании Tether. По ее мнению, если обвинения в мошенничестве будут признаны легитимными, это может серьезно пошатнуть весь рынок, взвинтив цену на другие стейблкоины.
26 июля стало известно, что Минюст США инициировал расследование в отношении руководителей компании Tether. Регулятор проверит деятельность компании на предмет возможного банковского мошенничества и предоставления недостоверной информации в финансовых отчетах. Минюст США интересует деятельность Tether на ранних этапах становления компании, в том числе возможность сокрытия транзакций, связанных с криптовалютой.
Алексей Корнеев