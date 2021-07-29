21:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину из-за границы
Теперь вернувшиеся домой туристы должны загрузить результаты
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Согласно документу, с 30 июля россияне, прибывающие
Ранее вакцинированным «Спутником V» россиянам назвали открытые для туризма страны. Несмотря на то что вакцину официально признали два европейских государства — Венгрия и Словакия, свободный въезд без предъявления дополнительного
Также туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут беспрепятственно приехать без