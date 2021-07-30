10:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В платежовых рукавицах
Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России.
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Работа в России платежной системы Samsung Pay, доля которой на рынке составляет 17%, может быть запрещена
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает сама «Сквин СА»). Текст решения суда опубликован в картотеке арбитражных дел 27 июля. Из него следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.
Samsung Pay запущен августе 2015 года, в России появился через год. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%.
Патент, о котором идет речь, описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Из данных «Яндекс. Патента» следует, что заявка подана в России в декабре 2013 года. Суд, ссылаясь на экспертные заключения, пришел к выводу, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА».
В Samsung Electronics «Ъ» сообщили, что изучают документы: «Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется». Со «Сквин СА» «Ъ» связаться не удалось, как и найти
Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин называет решение суда мотивированным: «Если оно устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после». По словам юриста, у Samsung есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или договариваться с истцом, например, выкупив лицензию.
Samsung нужно оспаривать патент в Роспатенте, уверен зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его мнению, шансы, что палата по патентным спорам признает качественным патент истца, «не превышают 1%».
Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин говорит, что в ходе рассмотрения дела представители Samsung сообщили, что действительно планируют оспорить патент. Если палата по патентным спорам встанет на сторону Samsung, все претензии автоматически будут сняты, поясняет юрист. В случае же вступления решения суда в силу, уточняет господин Никитин, у Samsung не возникнет обязанности прекратить реализацию устройств, а только прекратить предустановку сервиса.
Пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте.
В Google и Apple не ответили на запросы «Ъ».
Бесконтактные платежи популярны среди россиян и в последние годы растут все быстрее, поэтому ограничение едва ли будет долгосрочным, уверен Егор Кривошея из Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ»: «Скорее всего, будет найден компромисс, при котором пользователи Samsung получат возможности использовать бесконтактную оплату смартфоном». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается, что решение о запрете Samsung Pay успеет вступить в силу. «Это банальное стяжательство, когда люди хотят денег от крупной корпорации», — категоричен он. По его мнению, запрет работы платежной системы не выгоден никому, в том числе бюджету страны, который недосчитается налоговых сборов.
Дмитрий Шестоперов, Полина Трифонова, Анастасия Гаврилюк