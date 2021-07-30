14:15 (мск), источник: Российская газета
Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды
Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды, сейчас специалисты проверяют ее качество. Об этом сообщил
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«Мы нашли воду на глубине ста метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая», — отметил Хуснуллин.
По его словам, данные о качестве воды будут известны к концу сентября.
Использование пресной воды
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по
До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.