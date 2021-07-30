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14:15 (мск), источник: Российская газета

Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды, сейчас специалисты проверяют ее качество. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы нашли воду на глубине ста метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая», — отметил Хуснуллин.

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По его словам, данные о качестве воды будут известны к концу сентября.

Использование пресной воды из-под Азовского моря — один из вариантов решения проблемы водоснабжения Крыма. Ранее Хуснуллин заявил, что Россия решит этот вопрос без участия Украины.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

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