Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банковская тайна: почему исчезают деньги с карт пенсионеров Иногда люди не могут получить выплаты по своей вине, но обычно они становятся жертвой аферистов
Фоторепортажи
1010 арок, которые стали символами своих городов
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
12:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Севастополе для городской электрички построят 12 новых станций

В Севастополе в рамках проекта «Городская электричка», включенного в федеральную целевую программу развития Крыма, планируется построить 12 новых железнодорожных станций.

Об этом губернатор города Михаил Развожаев заявил по итогам совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

— Это интересный, важный и нужный для Севастополя проект сейчас в стадии проработки. На первом этапе будут запускаться это 12 станций с платформами. В результате у Севастополя появится новый вид общественного транспорта на основе уже существующей инфраструктуры. Полностью проект будет реализован до 2030 года.
отметил Развожаев

Реализация проекта начнется в 2022 году. Известно, что по городу будут курсировать рельсовые автобусы РА-3 российского производства на дизельной тяге. Планируется реконструировать железнодорожные пути от станции Инкерман-II до разъезда Сапунгорского, а также две ветки, ведущие в Камышовую бухту и Балаклаву. Городская электричка будет ходить через микрорайон Жидилова, поселок Штурмовое, 5-й и 7-й километры Балаклавского шоссе, Золотую Балку, Камышовое шоссе, улицу Правды.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил сдать последний, восьмой участок федеральной трассы «Таврида» в Севастополе раньше намеченного срока — к 2023 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире
В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав
Российские саблистки взяли золото в командном первенстве ОИ
Число смертей из-за COVID в России в июле стало максимальным
Советовавший меньше питаться депутат заявил о доходе в 0 рублей
ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей из-за болезней
Волейболистка спела «Калинку» после победы над США (видео)
Врач назвал признаки «длинного COVID-19»
Проценко рассказал, в каком случае нужно измерять антитела
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 848
Опека=развод. Наболело. 655
Почитательные загадки 576
Забавные картинки 434
Леди
46-летняя Яна Рудковская с мамой и другие звезды в купальниках Этим летом звезды выбирали эпатажные и минималистичные модели.
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь