16:12 (мск), источник: Forbes
Набиуллина заявила о долгосрочности инфляции в России
Инфляция в России будет долгосрочным явлением, написала Financial Times со ссылкой на интервью председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она предупредила, что
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По словам главы Банка России, он может осенью подумать об ужесточении целевого показателя по инфляции: сейчас он составляет 4%, но ЦБ хочет рассмотреть уровень в 2−3%. Решение может быть принято к середине 2022 года, написала FT со ссылкой на слова Набиуллиной.
Они достигли максимума за пять лет — с ноября 2016 года: 13,4%. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем было по результатам опроса в июне. Инфляционные ожидания на год примерно в два раза больше, чем годовой прогноз ЦБ. Он 23 июля повысил свой прогноз с 4,7−5,2% до 5,7−6,2% — сразу на один процентный пункт.
«Мы начали таргетировать инфляцию позже, чем многие другие, и населению не хватает доверия, чтобы понять, что ЦБ будет всегда принимать решения, чтобы вернуть инфляцию обратно к целевым значениям», — заявила газете Набиуллина.
Она отметила, что инфляционные ожидания россиян были более сдержанными, когда условия были более стабильными, но теперь они реагируют на пандемию и рост цен. По мнению Financial Times, инфляция стала «политической головной болью» для Кремля в преддверии выборов в Госдуму в сентябре.
ЦБ 23 июля повысил ключевую ставку сразу на процентный пункт до 6,5% годовых — это стало четвертым повышением ставки с начала года и самым резким с декабря 2014-го. ЦБ пояснил, что во втором квартале увеличился вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов, поскольку спрос вырос быстрее предложения. Инфляция превышает прогноз ЦБ: в июне выросла до 6,5% (после 6% в мае) и к 19 июля осталась на том же уровне. Это максимум за пять лет, сообщал Росстат.