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03:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы регионы-лидеры по ипотечному кредитованию

Чаще всего кредиты на ипотеку в России выдают в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюменской области. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенном специалистами РИА Рейтинг.

Источник: РИА "Новости"

За последние 12 месяцев в ХМАО было выдано 44,8 ипотечного кредита на 1000 человек экономически активного населения. На втором месте оказался лидер прошлогоднего рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там этот показатель составил 43,2. На третьем месте — Тюменская область (42,2). Четвертое и пятое места заняли Новосибирская область (38,7) и Чувашия (38,6).

Меньше всего ипотечных кредитов, по данным аналитиков, выдают в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

По словам экспертов, в 2020 году были зафиксированы рекорды как по количеству ипотечных кредитов, так и по суммарному их объему. Рынок ипотечного кредитования получил дополнительный импульс развития от фактора пандемии: широкие программы льготной ипотеки, желание части населения сберечь и порой приумножить свои денежные накопления, переведя их в более надежный актив, а также резкий рост цен на жилье.

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По данным аналитиков, в первые пять месяцев 2021 года количество выданных ипотечных кредитов составило 759 тысяч. Это на 45 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. В денежном выражении прирост рынка ипотеки составил более 70 процентов.

Ранее стало известно, что Центробанк зафиксировал рекордное за всю историю наблюдений падение ипотечной ставки в России. По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 7,07 процента годовых.

При этом, с 1 августа в России ужесточили правила выдачи ипотеки. По новым правилам, по выданной с начала месяца ипотеке надбавки к коэффициентам риска будут повышены до 50−100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

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