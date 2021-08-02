«Газпром» сократил транзит газа через Польшу на треть

Один из крупнейших поставщиков газа в Европу «Газпром» (на него приходится около трети рынка) сократил поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа (проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.
Поставки газа в Европу сократились с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн куб. м в субботу, 31 июля, и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.
По данным портала Gas Infrastructure Europe, «Газпром» с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Так, снизилась закачка в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).
Обычно в выходные дни закачка газа растет, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища.
В конце июля «Газпром» вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину, что вызвало рекордный рост цен на газ в Европе. Вместе с тем начали падать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также начали снижаться запасы в хранилищах приемных терминалов. С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд куб. м) меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем, а в годовом выражении снижение составило более 22%.
В мае заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что в Евросоюзе сохраняется низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). «Всем очевидно, что повторение прошлогодней ситуации [с низким спросом на газ] крайне маловероятно и на смену переизбытка в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов», — сказала она.
Бурмистрова отметила, что европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы. Вместе с тем она отвергла предположения об искусственном поддержании высоких цен в Европе при помощи ограничения поставок российского газа через территорию Украины.