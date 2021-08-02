10:51 (мск), источник: РБК
Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах
Ретейлеры заявили о риске пустых полок
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Предпосылок для появления в российских магазинах пустых полок
«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — сказал министр.
Мантуров отметил, что в Минпромторге всегда находили и будут находить оптимальные компромиссные решения с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, «чтобы не создать эффекты бабочки». «Поэтому мы обязательно найдем решение, при котором и производители не пострадают, но и система торговли», — уверил он.
По его мнению, чтобы не было беспокойства о риске дефицита, власти должны проводить консультации с бизнесом. В качестве примера Мантуров привел решения по маркировке продукции.
Чтобы внедрить маркировку на
какую-тономенклатуру, мы сначала проводим консультации отраслевые, межотраслевые, между органами исполнительной власти, законодательной власти. После этого запускаем пилот. И до тех пор, пока пилот не отработает, это иногда бывает год, а иногда даже больше, и, только после этого, когда мы убедимся, что все работает в штатном режиме, принимаем решение уже об обязательной.
По его словам, такая же практика будет действовать и в отношении готовящихся требований к утилизации товаров. «Мы приложим со своей стороны точно все усилия, чтобы это было именно так», — заключил он.
Поправки Минприроды, которые раскритиковали ретейлеры, предусматривают создание единого реестра товаров и товаров в упаковке. Товары, сведения о которых не будут внесены в реестр, запретят продавать.
Эти сведения соберут, чтобы проконтролировать, платят ли производители сбор для последующей утилизации товаров. В прошлом году соответствующую отчетность сдали около 20 тыс. компаний из 4 млн, с бизнеса собрали около 4 млрд руб. После реформы экосбор может вырасти до 136 млрд руб., прогнозировало Минприроды.
Ретейлеры этот законопроект раскритиковали. Крупные торговые сети и
Власти, однако, риска пустых полок