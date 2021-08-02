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10:51 (мск), источник: РБК

Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах

Ретейлеры заявили о риске пустых полок из-за готовящихся требований к утилизации товаров. Прежде чем принять поправки, власти проведут консультации с бизнесом, запустят пилот и убедятся, что он штатно работает, пообещал Мантуров.

Источник: РИА "Новости"

Предпосылок для появления в российских магазинах пустых полок из-за нового законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки нет, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее о том, что поправки могут привести к дефициту товаров, предупредили ретейлеры.

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«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — сказал министр.

Мантуров отметил, что в Минпромторге всегда находили и будут находить оптимальные компромиссные решения с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, «чтобы не создать эффекты бабочки». «Поэтому мы обязательно найдем решение, при котором и производители не пострадают, но и система торговли», — уверил он.

По его мнению, чтобы не было беспокойства о риске дефицита, власти должны проводить консультации с бизнесом. В качестве примера Мантуров привел решения по маркировке продукции.

Чтобы внедрить маркировку на какую-то номенклатуру, мы сначала проводим консультации отраслевые, межотраслевые, между органами исполнительной власти, законодательной власти. После этого запускаем пилот. И до тех пор, пока пилот не отработает, это иногда бывает год, а иногда даже больше, и, только после этого, когда мы убедимся, что все работает в штатном режиме, принимаем решение уже об обязательной.
Денис Мантуров
глава Минпромторга

По его словам, такая же практика будет действовать и в отношении готовящихся требований к утилизации товаров. «Мы приложим со своей стороны точно все усилия, чтобы это было именно так», — заключил он.

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Поправки Минприроды, которые раскритиковали ретейлеры, предусматривают создание единого реестра товаров и товаров в упаковке. Товары, сведения о которых не будут внесены в реестр, запретят продавать.

Эти сведения соберут, чтобы проконтролировать, платят ли производители сбор для последующей утилизации товаров. В прошлом году соответствующую отчетность сдали около 20 тыс. компаний из 4 млн, с бизнеса собрали около 4 млрд руб. После реформы экосбор может вырасти до 136 млрд руб., прогнозировало Минприроды.

Ретейлеры этот законопроект раскритиковали. Крупные торговые сети и интернет-магазины опасаются, что из-за нового требования производители могут уйти в серую зону — на рынки, развалы и ярмарки, что, по их мнению, грозит пустыми полками в магазинах и сокращению ассортимента на онлайн-площадках.

Власти, однако, риска пустых полок из-за нового требования не увидели. Так, по словам главы «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, внесение информации в реестр — это международная практика, и мера не приведет к дополнительным издержкам производителей и импортеров. В свою очередь в Минприроды отметили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует более четырех лет, призвав «не пугать россиян пустыми полками». «Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — заявили в ведомстве.

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