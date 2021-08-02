Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин.
По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013—2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4−5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.
«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. “Экономика спроса” ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — сказал глава Счетной палаты.
Экспорт товаров из России, по данным ФТС, в среднем за последние пять лет составил $371 млрд. В российском экспорте традиционно преобладают топливно-энергетические товары — 53% (или $87,5 млрд) за пять месяцев 2021 года. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин.
В апреле экономисты ВШЭ опубликовали доклад, в котором констатировали, что Россия с точки зрения «передовых технологий» удерживает лидирующие позиции только в экспорте ядерных технологий и вооружений, но в остальном является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий.
«Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего», — утверждает глава Счетной палаты.
Предпринимательская инициатива
По его мнению, рецептами для ускорения экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение, а также предпринимательская инициатива и конкуренция. «И отдельно стоит история про суды, правоохранительную деятельность, защиту прав собственности», — добавил Кудрин.
В российской модели нужно больше свободы предпринимательства, призвал Кудрин, а пока «у нас разгосударствление экономики затормозилось, роль государства увеличивается».
Российская экономика в 2010-е годы «не просто стагнирует — она ориентируется <…> на модель без роста и развития», отмечал экономист Константин Сонин в апрельском докладе фонда «Либеральная миссия». По его словам, прямым источником такого положения вещей является все увеличивающаяся закрытость экономики.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в том же докладе указывала на «равновесие низкого роста» в России, при котором основной задачей является извлечение максимальной прибыли из сырьевых сегментов и формирование на базе этих доходов финансовой подушки безопасности для государства.
Производительность труда пока не может быть драйвером экономического роста в России из-за таких структурных барьеров, как доминирование госсектора в экономике, относительно низкие уровни конкуренции и инноваций, недостаточная независимость судебной власти и избирательность правоприменения, отмечало рейтинговое агентство S&P в июльском обзоре российской экономики.
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