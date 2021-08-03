Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 августаЦеремония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве, первая экспедиция Христофора Колумба и другие события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Открытие МАКС-2021
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
01:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Оборот информации о банковских клиентах ужесточается

ЦБ и Роскомнадзор рекомендуют банкам получать согласие заемщика на предоставление его персональных данных каждому лицу, которое может иметь к ним доступ. Эксперты считают проблему крайне актуальной, особенно на фоне растущих объемов социального мошенничества. Но исполнение воли регуляторов чревато усложнением пути до получения кредита и для клиента, и для банка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Банк России опубликовал разъяснения кредиторам, согласно которым необходимо получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ. Такая позиция изложена в совместном письме Банка России и Роскомнадзора.

«Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения», — уточняется в сообщении ЦБ.

Как пояснили «Ъ» в ЦБ, Банк России проводит превентивный поведенческий надзор и постоянно анализирует документы и бизнес-процессы финансовых организаций.

Читайте также
Мошенники придумали новую схему обмана с «личным страховым агентом»

Совместно с Роскомнадзором ЦБ проанализировал документы, где зафиксировано согласие потребителей на обработку их персональных данных при получении кредитов, — в итоге потребитель вынужден либо полностью согласиться с документом, либо полностью отказаться от него, отказавшись и от кредита.

По словам руководителя проекта «Народный фронт “За права заемщиков”» Евгении Лазаревой, жалоб на некорректное использование персональных данных заемщиков много и количество их с каждым годом растет.

«Разъяснение своевременное и необходимое, так как количество спам-звонков, а также уровень мошеннических атак, в том числе на банковские счета клиентов финансовых организаций, достигли катастрофического уровня, — указывает партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. — Так, например, только за первое полугодие 2020 года ЦБ заблокировал порядка 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, и это в четыре раза превышает данные за аналогичный период годом ранее, при этом уже за первый квартал текущего года количество таких заблокированных номеров достигло 6 тыс.». Нетрудно догадаться, что базы для обзвона формируются и из предоставленных и ушедших на сторону персональных данных финорганизаций, добавляет он.

Вероятно, именно в связи с этой тенденцией ЦБ и Роскомнадзор выпустили информационное письмо, полагает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Из крупных банков (из числа топ-10), получивших запрос «Ъ», не ответил ни один. В неофициальной беседе финансисты сочли рекомендации ЦБ избыточными.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

«Объемные и сложные конструкции согласий напрямую влияют на клиентский путь и его привлекательность для потенциальных клиентов банка, — отмечает один из собеседников “Ъ” из числа банкиров. — Необходимость получения отдельных согласий для каждого привлекаемого к процессам третьего лица может в этом смысле существенно усложнить процесс и сделать его громоздким как для клиента, так и для банка».

«Может показаться, что применение этих рекомендаций повлечет за собой дополнительные бюрократические процедуры, — не согласен старший юрист юридической фирмы “Косенков и Суворов” Василий Хохлов. — Однако данные рекомендации предоставляют заемщику возможность контролировать процедуру дальнейшей обработки и передачи его персональных данных на этапе их сбора банком».

При этом эксперты считают, что одними рекомендациями проблему не решить. «Хотелось бы применения более серьезных мер надзорного реагирования, — говорит Евгения Лазарева. — Информационные письма воспринимаются рынком как документы рекомендательного характера».

Впрочем, рынку известны примеры, когда отказ финансистов следовать рекомендациям приводил к более жестким мерам, поэтому они стараются не пренебрегать мнением ЦБ. Реализация рекомендаций ЦБ, по крайней мере, может дать конечному потребителю возможность выразить несогласие с конкретной частью соглашения вместо полного отказа от его условий, уверен гендиректор FBK CyberSecurity Александр Черненко.

Ксения Дементьева

Во время загрузки произошла ошибка.
 Собянин рассказал, во сколько Москве обошлась пандемия
МОК сделал заявление о допинг-тестах у российских спортсменов
Кудрин назвал способ сократить бедность в России вдвое
Госдеп объяснил требование к российским дипломатам покинуть США
Трое российских туристов погибли в Турции в результате ДТП
Три человека погибли из-за урагана в Тверской области
В Якутии посреди дня пропало солнце
В Китае возвращают ограничения из-за новой вспышки COVID-19
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ушел из «Ростова»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Авто
Российский электрокар по цене Lada Granta: названы сроки выхода Небольшой электромобиль оценивали в 550 тысяч рублей
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Дети
Женя из «Ранеток» стала мамой во второй раз Певица принимает поздравления
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь