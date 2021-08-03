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02:53 (мск), источник: Life.ru

«Историческое решение»: МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

Ранее фонд призывал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.

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Источник: Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал направление резервных 650 миллиардов долларов на помощь в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении фонда.

«Исполнительный совет МВФ 2 августа одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме 650 млрд долларов, для наращивания глобальной ликвидности», — отметили в фонде.

В МВФ назвали это «историческим решением» — выделяется самая крупная сумма в истории организации.

Лайф рассказывал, что весной МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики. Фонд призвал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.

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