02:53 (мск), источник: Life.ru
«Историческое решение»: МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики
Ранее фонд призывал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.
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Международный валютный фонд (МВФ) согласовал направление резервных 650 миллиардов долларов на помощь в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении фонда.
«Исполнительный совет МВФ 2 августа одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме 650 млрд долларов, для наращивания глобальной ликвидности», — отметили в фонде.
В МВФ назвали это «историческим решением» — выделяется самая крупная сумма в истории организации.
Лайф рассказывал, что весной МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики. Фонд призвал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.