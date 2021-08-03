ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»

До этого срока заинтересованные лица могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка. Для «стратегов» ЦБ допускает продажу банка «Открытия» без страхового и пенсионного бизнеса, входящего в периметр группы. Если потенциальный покупатель найдется, продажа актива может состояться до конца 2021 года.
Банк России не исключает и продажу доли в «Открытии» по частям. Это один из сценариев, которые предлагали инвестконсультанты, говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов: он допускал IPO 20−25% акций банка весной 2022 года. В прошлом году кредитная организация почти завершила расчистку баланса перед IPO, продав акции ВТБ и Polymetal, отмечал топ-менеджер.
«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме.
По итогам 2020 года чистая прибыль «Открытия» составила 43,4 млрд руб., сократившись из-за пандемии на 17%.