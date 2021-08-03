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14:13 (мск), источник: РБК

ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»

Банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие» и раскрыл сразу два сценария выхода из актива. Регулятор объявил о приеме предложений от потенциальных стратегических инвесторов, желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.

Источник: Reuters

До этого срока заинтересованные лица могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка. Для «стратегов» ЦБ допускает продажу банка «Открытия» без страхового и пенсионного бизнеса, входящего в периметр группы. Если потенциальный покупатель найдется, продажа актива может состояться до конца 2021 года.

Банк России не исключает и продажу доли в «Открытии» по частям. Это один из сценариев, которые предлагали инвестконсультанты, говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов: он допускал IPO 20−25% акций банка весной 2022 года. В прошлом году кредитная организация почти завершила расчистку баланса перед IPO, продав акции ВТБ и Polymetal, отмечал топ-менеджер.

«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме.

По итогам 2020 года чистая прибыль «Открытия» составила 43,4 млрд руб., сократившись из-за пандемии на 17%.

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