Новый глава SEC изложил свое видение регулирования криптовалют

В разговоре с Bloomberg он заявил, что индустрия криптовалют может стать более популярной, если инвесторы получат большую защиту от регуляторов.
Господин Генслер прошел курс обучения работе с криптовалютами в Массачусетском технологическом институте (MIT) и считается человеком, который серьезно разбирается в этой теме. Он заявил, что «нейтрально» относится к самой технологии, но его отношение к защите инвесторов, использующих данные технологии, нельзя назвать таким же нейтральным.
По мнению Гэри Генслера, криптовалюты могут стать существенной частью финансового рынка и принести пользу всей экономике — но только если люди, вкладывающие свои средства в криптовалюты, будут чувствовать такой же уровень защиты, как люди, вкладывающие средства в любые другие финансовые активы.
«Наша роль как государства заключается в том, чтобы защищать инвесторов от мошенничества, — отметил глава SEC.— Мы хотим четко показать наши цели — у этой технологии определенно есть шансы на более широкое использование».