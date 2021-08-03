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20:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Новый глава SEC изложил свое видение регулирования криптовалют

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, заступивший на свой пост в апреле, дал первое развернутое интервью, в котором изложил свое видение регулирования рынка криптовалют.

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Источник: Reuters

В разговоре с Bloomberg он заявил, что индустрия криптовалют может стать более популярной, если инвесторы получат большую защиту от регуляторов.

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Господин Генслер прошел курс обучения работе с криптовалютами в Массачусетском технологическом институте (MIT) и считается человеком, который серьезно разбирается в этой теме. Он заявил, что «нейтрально» относится к самой технологии, но его отношение к защите инвесторов, использующих данные технологии, нельзя назвать таким же нейтральным.

По мнению Гэри Генслера, криптовалюты могут стать существенной частью финансового рынка и принести пользу всей экономике — но только если люди, вкладывающие свои средства в криптовалюты, будут чувствовать такой же уровень защиты, как люди, вкладывающие средства в любые другие финансовые активы.

«Наша роль как государства заключается в том, чтобы защищать инвесторов от мошенничества, — отметил глава SEC.— Мы хотим четко показать наши цели — у этой технологии определенно есть шансы на более широкое использование».

Евгений Хвостик

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