10:19 (мск), источник: РБК
Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи
Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты попросила правительство устранить пробелы в отраслевой нормативной базе,
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Ассоциация
АСИЗ объединяет более 500 предприятий — производителей средств защиты; по оценке самой ассоциации, их продукция занимает не менее 70% рынка всех СИЗ. Среди членов ассоциации такие крупные компании, как «Восток-Сервис» (Московская область), «Техноавиа», «Анселл» и многие другие.
Ассоциации указывают на следующие проблемы в области обеспечения медучреждений средствами индивидуальной защиты:
Все это не позволяет разным учреждениям, в первую очередь больницам, выполнять
|Какие маски должны быть у врачей
|Список средств индивидуальной защиты, которыми должны быть обеспечены больницы и медицинские учреждения в связи с пандемией COVID-19, содержится в приказе № 198н Минздрава. Врачи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, должны иметь респиратор типа N95, EU FFP2 или аналогичные; больницы должны быть также обеспечены запасом этих СИЗ.
|Маски FFP2 созданы для защиты от веществ средней токсичности. Используются в металлургической, химической и деревообрабатывающей промышленности, при проведении сварочных работ. Их изготавливают из полиизопрена и полипропилена, добавляя для жесткости элементы из алюминия и стали. Маски этого класса обеспечивают высокий уровень безопасности при контакте с медной, асбестовой, титановой и хромовой пылью. Маски FFP2 можно использовать при превышении ПДК опасных веществ в десять раз. Такое СИЗ способно улавливать до 94% пыли и аэрозолей, находящихся в воздухе.
|Маски FFP3 используются там, где концентрация опасных веществ может превышать норму в 50 раз. Такой респиратор защищает от жидких и твердых аэрозолей, ядовитой и радиоактивной пыли, мельчайших частичек металла. СИЗ этого класса используются при резке и шлифовке стекла, некоторых видах сварочных работ. Они способны поглотить до 99% вредных примесей, находящихся в воздухе. FFP3 эффективно улавливают вредоносные биологические объекты: бактерии, вирусы и споры грибов.
Основной документ, который описывает правила обращения на рынке средств индивидуальной защиты, — технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 019/2011), подписанный представителями от России и другими членами союза.
Регламент содержит список международных (обязательных) и региональных (добровольных для каждого государства-члена) стандартов (ГОСТ), которые детализируют параметры безопасности СИЗ. Среди прочих в этот список входит обязательный для исполнения производителями
Он устанавливает требования к упаковке, материалу, из которого делаются средства защиты органов дыхания, уточняет коэффициент проникания вещества при испытаниях для типов респираторов FFP2-FFP3, то, как эти испытания должны проводиться, и другие требования к безопасности изделия.
В последней версии методических рекомендаций по коронавирусу Минздрава также сказано, что используемые модели респиратора класса защиты не ниже FFP2 должны быть сертифицированы либо по регламенту Таможенного союза, либо по
Правила государственной регистрации медизделий, утвержденные правительством (постановление № 1416), описывают условия получения соответствующего удостоверения. Во время первого года пандемии коронавируса
Однако, указывается в обращении ассоциаций, за эти 150 дней недобросовестные поставщики могут реализовать контракт на снабжение больниц недоброкачественными СИЗОД, тем самым «поставив жизнь медработников под угрозу». Плюс к тому возможно и создание
Риск вывода фальсифицированного товара на рынок
С одной стороны, было послабление в правилах регистрации, с другой — в КоАП были внесены ужесточения за обращение фальсифицированных товаров, а в более экстремальных случаях речь может идти об уголовной ответственности.
Члены ассоциаций указывают на еще один недостаток нормативной базы, касающийся выдачи регистрационных удостоверений на СИЗОД (респираторы, маски-респираторы) со стороны Росздравнадзора. В обращении эксперты приводят пример регистрации, которая своим содержанием вводит в заблуждение: «респиратор медицинский защитный нестерильный одноразовый из нетканых материалов KN95 по ГОСТ Р 58396−2019, класс защиты FFP2 без клапана выдоха».
Как объясняет Котов, KN95 — аббревиатура китайского стандарта класса защиты, FFP2 — российского, эти стандарты отличаются и не могут быть указаны на одном и том же изделии как подтверждение качества. «То есть производитель подает в ведомство данные о характеристиках и описание продукции, а Росздравнадзор без проверки фиксирует характеристики этого изделия, поданные заявителем, и выдает регистрацию. Так СИЗОД с неподтвержденными защитными свойствами может стать ошибочно легитимным», — утверждает Котов. Кроме того, респираторы не могут проходить по указанному ГОСТу (Р 58396−2019), так как он применяется лишь в отношении медицинских одноразовых масок, добавляет он.
В аппарате курирующего отрасль заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой РБК сообщили, что не смогли ознакомиться с текстом обращения ассоциаций, «поскольку файл с текстом письма не был прикреплен отправителем» и оно «списано». Глава АСИЗ Владимир Котов не стал комментировать РБК этот ответ аппарата
В Минпромторге в ответ на запрос РБК сообщили, что на начало августа 2021 года в среднем за месяц 14 предприятий производят более 12 млн шт. респираторов, шесть предприятий — 12 тыс. шт. защитных комбинезонов, два предприятия — 219 тыс. шт. защитных очков и четыре предприятия — более 6 млн шт. медицинских перчаток.
Там также подтвердили, что для получения регистрационного удостоверения производителю определенных изделий нужно предоставить «максимально короткий перечень документов»), в который входят технические и эксплуатационные документы, фотографии, доверенность от производителя на его представителя. После оформления регистрации производитель должен провести клинические испытания и токсикологические исследования на базе подведомственного Росздравнадзору испытательного института (ВНИИИМТ), а клинические испытания — в медорганизации, отвечающей требованиям Минздрава. Если по истечении 150 дней документы предоставлены не будут либо их экспертиза будет отрицательной, то регистрация будет отменена.
Весной АСИЗ обращалась в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести комплексную проверку госзакупок
На это обращение отреагировали власти нескольких регионов (ответы региональных ведомств есть в распоряжении РБК). Так, прокуратура Москвы поручила провести контрольные испытания и экспертизу СИЗ, которые были представлены поставщиком клинической больницы им. В. М. Буянова, для подтверждения качества. В отношении поставщика Алуштинской городской больницы Крыма было возбуждено дело об административном расследовании, так как он не смог предоставить сертификаты на поставленный в больницу товар, говорится в ответе управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Прокуратура Ленинградской области выявила в сертификате поставщика
Также были проведены проверки, выявлены нарушения в
Егор Губернаторов