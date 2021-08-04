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02:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сезонные овощи испытывают транспортные проблемы

Сезонное снижение стоимости овощей борщового набора у поставщиков может не отразиться на полках. Причина — в дефиците транспортных мощностей и двукратном росте цен на перевозки с юга в центр России. Фермеры и торговые сети предлагают субсидировать автомобильные перевозки. Но Минпромторг пока настроен проверить перевозчиков с помощью антимонопольной службы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сельхозпроизводители и ритейлеры пожаловались на дефицит транспортных мощностей, а также двукратный рост цен на перевозки продуктов с юга страны в центр. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова 3 августа, сообщили «Ъ» несколько его участников. По их словам, по этой причине сезонное снижение стоимости овощей борщового набора у производителей может не отразиться на полках в магазинах.

В Минпромторге лишь сообщили «Ъ», что официальных обращений по этой теме от участников рынка не поступало.

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О дефиците транспорта для перевозки картофеля и овощей открытого грунта (морковь, свекла, лук) на совещании заявили представители «Магнита» и X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»). Кроме того, они сообщили, что за последние два месяца перевозчики подняли цены на 10−30%.

В X5 Retail Group, «Магните», Auchan, «Дикси», Metro, «Ленте» не ответили на дополнительные вопросы «Ъ».

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединение крупных ритейлеров) Игорь Караваев пояснил на совещании, что доставка фурой в 20 тонн из Волгоградской и Астраханской областей до распределительных центров в Москве год к году выросла в два раза, до 100 тыс. руб. за тонну. Уже сейчас транспортные расходы составляют 25% в стоимости овощей на полках. Это не позволит сетям «более ярко снижать и реагировать на сезонное снижение закупочных цен на овощи», предупредил Караваев. В АКОРТ комментарии «Ъ» не предоставили.

Производители овощей открытого грунта каждый сезон наблюдают дефицит рефрижераторов для перевозки продукции, но в этом году ситуация усугубляется нехваткой водителей из-за пандемии, говорит руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина.

Это, по ее словам, приводит к удорожанию: сейчас перевозка составляет от 25% до 40% в цене овощей открытого грунта.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина на совещании заявила, что негативно на стоимость перевозок повлияли скачкообразный рост цен на топливо, уход с рынка ряда мелких перевозчиков, а также административные барьеры, например запрет мэра Москвы Сергея Собянина на передвижение грузовиков массой свыше 3,5 тонны в пределах МКАД без пропуска.

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Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов пояснил, что если поставщик работает с одной и той же логистической компанией, то стоимость для него, как правило, не меняется либо корректируется минимально. Но для тех поставщиков, которые только выходят на рынок, рост услуг может быть более существенен, добавляет он.

Татьяна Губина указывает, что решить проблему можно в том числе за счет субсидирования перевозки продукции автотранспортом. Сейчас такая мера поддержки действует в отношении перевозок железнодорожным транспортом овощей на Дальний Восток, а также при поставках любым способом на экспорт. Аналогичное решение предлагает и АКОРТ. По данным, обнародованным на совещании, автотранспортом перевозится до 95% всего объема борщового набора.

Минпромторг же попросит проверить ценообразование у перевозчиков Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Поручение написать обращение по итогам совещания дал Виктор Евтухов. В пресс-службе ФАС заявили «Ъ», что пока не получали обращения от сетей и отраслевых ассоциаций по поводу роста стоимости перевозки автомобильным транспортом, но обещали их рассмотреть в случае поступления.

В Минсельхозе подтвердили, что сельхозтоваропроизводители и ритейлеры жалуются на рост цен на автоперевозки и локальные сложности с наличием свободного транспорта. Там сообщили, что дополнительно проработают вопрос на площадке Минтранса.

Алексей Полухин

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