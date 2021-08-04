Дерипаска попрощался с надеждой на рост доходов россиян

В своём Telegram-канале Дерипаска сослался на исследование американской фирмы IHS Markit. В нём говорится, что в июле у российских отраслей обрабатывающей промышленности просел спрос, а спад производства возобновился. По словам миллиардера, при этом Центробанк продолжает видеть «якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике», которое нужно сбалансировать повышением ключевой ставки.
Фактически задрав ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран, Центральный Банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста.
Дерипаска усомнился, что в нынешних условиях можно удвоить инвестиции в экономику в течение ближайших пяти лет, так как доходность по этим вложениям, «скорее всего, будет отрицательной». Также миллиардер предрёк провал политики Центробанка по таргетированию инфляции. По его мнению, «на нашем крошечном финансовом рынке» мировой рост потребительских цен регулятор замедлить не в силах. Зато действия ЦБ, считает Дерипаска, могут вернуть Россию к экономической стагнации последних пяти лет.
«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, всё, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — сделал вывод предприниматель.
Дерипаска заключил, что из-за высокой стоимости рабочего капитала и длительных экспортно-импортных операций предприятия не смогут создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты.
Дерипаска уже больше года критикует Центробанк за повышение ставки и отсутствие прорыва в экономике. По мнению миллиардера, регулятору следует опустить ключевую ставку почти до нуля, так как при текущей денежно-кредитной политике правительство не сможет побороть бедность. Также бизнесмен считает, что в условиях санкционных угроз со стороны Запада у ЦБ нет внятной программы по развитию долгового рынка и обеспечению ликвидности на рынке облигаций.
На заседании 23 июля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — с 5,5% до 6,5% годовых. С начала года совет директоров регулятора в четвёртый раз подряд поднял ключевую ставку. Это максимальное увеличение показателя с 2014 года.
По оценкам регулятора, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.
Из-за того что спрос опережает развитие производства, инфляция, если не повысить ставку, будет отклоняться «вверх от цели», говорилось в сообщении ЦБ.