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16:12 (мск), источник: РБК

Спецпредставитель Путина допустил появление налога на мясо из-за климата

В России может появиться налог на мясо из-за политики учета углеродного следа, которая в будущем может распространиться на животноводство. Такое предположение высказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121». Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале «2035 university».

Источник: AP 2021

По его словам, человек неминуемо столкнется с изменением климата и ростом среднегодовой температуры в ближайшие 100 лет — это изменение климата.

Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо.
Дмитрий Песков
спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития

Песков также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

РБК направил запрос в пресс-службу Минсельхоза и в пресс-службу Министерства экономического развития.

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14 июля Еврокомиссия представила проект трансграничного «углеродного налога», согласно которому импортеры товаров в ЕС будут покупать специальные «зеленые» сертификаты и обменивать их на право ввезти углеродоемкую продукцию. В данный момент в числе таких товаров — сталь, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Кроме того, экологический план предполагает снижение к 2030 году атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 года. В тестовом режиме налог должен заработать в 2023 году. РБК ранее подсчитывал, что после введения новых мер Россия будет платить ЕС не менее €1,1 млрд в год углеродного налога.

Президент России Владимир Путин ранее выступал с заявлениями на тему изменения климата. Так, в апреле он принимал участие в климатическом саммите, организованном по инициативе Соединенных Штатов.

Во время своего выступления Путин рассказал, что за годы независимости в России благодаря кардинальной перестройке промышленности и энергетики удалось сократить выбросы парниковых газов сильнее, чем в других странах.

«Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 млрд т эквивалента СО2 до 1,6 млрд т», — уточнил он. Кроме того, Путин призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата.

В марте прошлого года Минэкономразвития представило стратегию долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов. Среди основных целей — сокращение выбросов на 36% к 2030 году (от уровня 1990 года) и на 48% — к 2050 году.

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