Спецпредставитель президента исключил введение в России налога на мясо

«Крупнейшим мировым производителем мяса, по-прежнему, остается Китай, на втором месте — Бразилия. Это одна из причин, по которой для России эта тема в данный момент неактуальна», — отметил спецпредставитель президента (цитата по «РИА Новости»). Для России, по мнению Дмитрия Пескова, актуальным является переход на модель сельского хозяйства с минимальным углеродным следом и создание отрасли, компенсирующей использование белка.
Активное обсуждение введения налогов на мясо ожидается после 2025 года. «По мере того, как температура (на планете) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал Песков в ходе интенсива «Архипелаг 2121».
По его словам, властям ряда стран придется пересмотреть политику по сокращению выбросов углекислого газа из-за глобального потепления и развития революционного энергоподхода. Чиновник также отметил, что климатическая повестка в целом может стать стимулом для развития новых технологий в животноводстве.
Ранее генеральный директор Beyond Meat (выпускает растительное «мясо») Итан Браун заявил, что введение налога на мясо заставит людей делать выбор в пользу других продуктов. Он предложил облагать так называемым пигувианским налогом мясо животного происхождения. Налог, по его мнению, должны платить предприятия, работа которых несет негативные последствия для общества.