Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 августаНачало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
16Открытие МАКС-2021
21:54 (мск), источник: РБК

Минфин исключил введение налога на мясо в России

В Минфине сообщили РБК, что не готовят поправок в законодательство, которые предусматривали бы введение налога на мясо. Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что «через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо».

Источник: AP 2021

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — заявили в ведомстве.

Песков позже уточнил свои слова, пояснив, что тема налога на мясо более актуальна для стран, которые являются экспортерами мяса: крупнейшим мировым производителем мяса является Китай, на втором месте — Бразилия.

В июле Еврокомиссия предложила план введения «углеродных налогов», которые могут накладываться на экспортеров в ЕС товаров с большим углеродным следом — тех, при производстве которых был выброшен большой объем парниковых газов.

Читайте также
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

По расчетам РБК, сделанным по подтвержденной Минэкономразвития методике (ведомство отвечает за переговоры с ЕС по налогу), он может обойтись российским поставщикам как минимум в €1,1 млрд в год. Больше всего предстоит заплатить за ввоз из России железа и стали — €655 млн, а также азотных удобрений — €398 млн.

По данным ООН, на животноводство приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов — причина в том, что при жизнедеятельности скота вырабатывается метан.

«По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — говорил Песков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Сборная России выпала из топ-5 в медальном зачете Олимпиады
В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России
Водителям рассказали о «скрытых» патрулях ГИБДД
Американская газета нашла «секретное оружие» России на Олимпиаде
«Спартак» проиграл первый матч в квалификации Лиги чемпионов
Масштаб пожаров в Турции показали с борта МКС
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Авто
Какой штраф будет, если водитель «срезал» поворот на перекрестке? Дорожные службы иногда допускают ошибки и расчерчивают разметку на перекрестках таким образом, что она выдается на территорию пересечения проезжих частей, пересекая оптимальную траекторию движения машин.
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Неприятная новость для дачников: уже все решено
3 главных мужчины в жизни МакSим
Леди
Экс-бойфренду Дженнифер Лопез приписали новый роман Журналистка Мелания Коллинз проводит с ним много времени
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь