Минфин исключил введение налога на мясо в России

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — заявили в ведомстве.
Песков позже уточнил свои слова, пояснив, что тема налога на мясо более актуальна для стран, которые являются экспортерами мяса: крупнейшим мировым производителем мяса является Китай, на втором месте — Бразилия.
В июле Еврокомиссия предложила план введения «углеродных налогов», которые могут накладываться на экспортеров в ЕС товаров с большим углеродным следом — тех, при производстве которых был выброшен большой объем парниковых газов.
По расчетам РБК, сделанным по подтвержденной Минэкономразвития методике (ведомство отвечает за переговоры с ЕС по налогу), он может обойтись российским поставщикам как минимум в €1,1 млрд в год. Больше всего предстоит заплатить за ввоз из России железа и стали — €655 млн, а также азотных удобрений — €398 млн.
По данным ООН, на животноводство приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов — причина в том, что при жизнедеятельности скота вырабатывается метан.
«По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — говорил Песков.