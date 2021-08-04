4 августа, источник: Известия
Банки протестировали систему автоплатежей в СБП
Россияне теперь смогут оформлять автоматические списания в адрес
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В НСПК пояснили, что привязка счета в СБП предоставит пользователям возможность один раз дать согласие на автосписание денег в пользу конкретного
При этом клиент в мобильном приложении банка будет видеть все «подписки». Кроме того, он сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости. Подобный сервис, как отметили в НСПК, удобен для оплаты
Хотя подписки удобны для клиентов, потому что не нужно делать дополнительных подтверждений трансакций, они несут и риск того, что будут списываться средства за сервисы и услуги, о которых покупатель уже забыл, считает руководитель отдела продаж международного платежного провайдера и прямого эквайера Ecommpay Владимир Поляков. Есть вынужденные подписки, которые ресурс предлагает отменить позже. В Европе это называется enforced subscription, это удобно для продавца, но может быть неудобно для потребителя. Чтобы снизить этот риск, необходимо настроить систему оповещений о платежах.
Подписки также задают тренд на повышение числа необдуманных покупок: если карта привязана к
Возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в