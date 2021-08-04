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4 августа, источник: Известия

Банки протестировали систему автоплатежей в СБП

Россияне теперь смогут оформлять автоматические списания в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в системе быстрых платежей (СБП). Об этом рассказали «Известиям» в среду, 4 августа, в Национальной системе платежных карт (НСПК). Отмечается, что опция будет доступна не только физическим, но и юридическим лицам после завершения проекта.

Источник: Известия

В НСПК пояснили, что привязка счета в СБП предоставит пользователям возможность один раз дать согласие на автосписание денег в пользу конкретного торгово-сервисного предприятия или интернет-ресурса. После чего, как подчеркнули в системе, деньги будут перечисляться автоматически.

При этом клиент в мобильном приложении банка будет видеть все «подписки». Кроме того, он сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости. Подобный сервис, как отметили в НСПК, удобен для оплаты онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов, интернет-библиотек и даже такси.

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Хотя подписки удобны для клиентов, потому что не нужно делать дополнительных подтверждений трансакций, они несут и риск того, что будут списываться средства за сервисы и услуги, о которых покупатель уже забыл, считает руководитель отдела продаж международного платежного провайдера и прямого эквайера Ecommpay Владимир Поляков. Есть вынужденные подписки, которые ресурс предлагает отменить позже. В Европе это называется enforced subscription, это удобно для продавца, но может быть неудобно для потребителя. Чтобы снизить этот риск, необходимо настроить систему оповещений о платежах.

Подписки также задают тренд на повышение числа необдуманных покупок: если карта привязана к какому-либо онлайн-магазину, клиенту психологически будет проще с нее потратить деньги, добавил Владимир Поляков. Он отметил также, что за покупки по подпискам сложно оформить чарджбэк (возвратный платеж).

Возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, в 2021 году запустила Visa, сообщили в платежной системе, уточнив, что банки только планируют реализацию этого функционала в своих мобильных приложениях. MasterCard пока находится в процессе внедрения ряда сервисов, в том числе по управлению подписками, сообщил ее представитель.

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