Минпромторг заявил о снижении цен на «борщевой набор»

«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Самое заметное снижение цен наблюдается на фермерских рынках и рынках выходного дня, добавил он.
Стоимость овощей из «борщевого набора» накануне обсуждалась на совещании Евтухова, сообщил ранее «Коммерсантъ». По данным газеты, сельхозпроизводители и представители торговых сетей пожаловались на дефицит транспортных мощностей и двукратный рост цен для перевозки продуктов с юга России в центр.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что доставка фурой в 20 т из Волгоградской и Астраханской областей до распределительных центров в Москве год к году выросла в два раза, до 100 тыс. руб. за тонну, транспортные расходы составляют 25% в стоимости овощей на полках. Участники совещания выразили опасение, что из-за этого сезонное снижение стоимости овощей у производителей в реальности не отразится на ценах продуктов в магазинах.
По итогам совещания Евтухов поручил написать обращение в ФАС с просьбой проверить ценообразование у перевозчиков, писала газета. В Минсельхозе сообщили, что проработают вопрос на площадке Минтранса.
В конце июля РБК подсчитал на основе данных Росстата, что в первой половине 2021 года продукты из «борщевого набора» подорожали по сравнению с январем — июнем 2020-го. Сильнее всего выросли цены на свеклу, морковь и картофель. Эти овощи подорожали на 69% (до 48,3 руб. за 1 кг), на 56% (до 52,5 руб.), на 50% (до 41,4 руб.) соответственно.
Одним из немногих продуктов, которые подешевели за год, оказался лимон, цены на него упали более чем на 30%. Цены на чеснок в рознице снизились почти на 10%.