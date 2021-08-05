Юрист разъяснил, кто может прийти в квартиру с проверкой

«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то, по действующему законодательству, нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — сообщил господин Миронов в интервью агентству «Прайм». Он добавил, что если договориться о дате проверки не удалось, коммунальщики составят акт и обратятся в суд, «который с большой долей вероятности займет позицию в их пользу и обяжет допустить их в квартиру».
Юрист также рассказал о ситуации, когда в квартиру хотят попасть сотрудники аварийно-спасательных служб для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По его словам, это достаточное основание для того, чтобы попасть в квартиру, но не силовыми методами. Кроме того, в случае аварии ее последствия будет оплачивать тот, кто мешал ее устранению.