16:01 (мск), источник: Коммерсантъ
На прививку как на праздник
Работников мотивируют прививаться от СOVID-19 отпускными днями и призами.
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Российские компании популяризуют вакцинацию от коронавируса среди своих сотрудников с помощью различных поощрений и информационных кампаний. Отстранять непривитых от работы или переводить их на дистанционную занятость готово меньшинство работодателей.
Крупнейшие российские компании стремятся мотивировать своих сотрудников прививаться от коронавируса с помощью информационных кампаний, дополнительных отпускных дней и различных материальных поощрений. Такие выводы можно сделать из результатов опроса CEO ведущих корпораций России из разных отраслей экономики (производство, финансы, ритейл, логистика
Напомним, что сейчас ряд российских регионов, включая Москву, Московскую область,
Как следует из данных опроса Korn Ferry Russia, доля вакцинированных сотрудников в компаниях может варьироваться от 15% («МегаФон») до 65% («Фосагро»), в большинстве случаев их процент составляет от 20% до 45%. В основном для продвижения вакцинации компании используют материальное поощрение и информационные кампании.
Так, например, «Русал», «Фосагро» и «Полис» задействовали экспертов, разъясняющих важность вакцинации, а также использовали для мотивации личные примеры руководства.
В качестве материального поощрения вакцинированные могут получить дополнительные дни отпуска, бесплатные обеды или премии — их своим сотрудникам предлагают НЛМК, «Алроса»,
Ряд компаний, напротив, делают ставку на принуждение — в их числе, например, «Сибур» и «М. Видео», которые декларируют готовность отстранить непривитых сотрудников от работы в офисе или магазинах, в результате чего они не смогут претендовать на премию. Отметим, что уволить сотрудника непосредственно за отказ вакцинироваться нельзя, об этом в июне заявили в Минтруде. Однако отстранение от работы возможно в регионах, где введены требования к вакцинации для отдельных сфер экономики.
Анастасия Мануйлова