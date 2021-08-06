Спутники вакцинации

С января по август НИЦЭМ имени Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 млн доз «Спутника V» общей стоимостью 95,2 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе данных портала госзакупок. Крупнейший контракт на 33,5 млрд руб. был размещен в начале августе.
Производство вакцины также идет ударными темпами, хотя и с известным лагом: исходя из данных Росздравнадзора, за восемь месяцев 2021 года в оборот было выпущено около 30 млн доз на общую сумму 57 млрд руб.
Объем находящегося в обороте «Спутника V» в 30 млн доз подтверждают в Минздраве и Минпромторге. Предельная стоимость одного комплекта доз этой вакцины зарегистрирована на уровне 1,94 тыс. руб.
Около 82% из 57 млрд руб., полученных фармпроизводителями за «Спутник V», оказались распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора Харитонина: эта компания ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд руб., подсчитал «Ъ» на базе данных реестра Росздравнадзора. Еще по 11% — у двух других структур, контролируемых бизнесменом: «Лекко» вывела оборот вакцины на 6,1 млрд руб., «Генериум» — на 6,5 млрд руб.
«Биокад», находящийся в периметре интересов «Фармстандарта», выпустил «Спутника V» еще на 2,2 млрд руб., или 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте. «Биннофарм» (фармацевтический актив АФК «Система») произвела около 14% препарата на 7,8 млрд руб. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд руб. выпущено самим Центром Гамалеи. Во всех компаниях от комментариев отказались.
Два источника «Ъ», знакомые с ситуацией, подтвердили, что большую часть «Спутника V», находящегося на начало августа в обороте, произвели компании, аффилированные с «Фармстандартом» и его владельцем. По их словам, субстанция препарата, вероятнее всего, производится на мощностях «Генериума», которому «первому удалось успешно провести трансфер технологии, обогнав конкурентов».
В DSM Group также считают, что большую часть препарата выпустил «Фармстандарт» и связанные с ним компании. Это подтверждает и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Маловероятно, что у компании в ближайшее время появится сильный конкурент», — считает он. Такой компанией, по словам эксперта, могла бы стать «Р-Фарм» Алексея Репика, но пока там занимаются отработкой технологии на площадке в технополисе «Москва». В «Р-Фарм» запрос «Ъ» не прокомментировали.
«Спутник V» пока остается наиболее популярной и распространенной из трех доступных вакцин.
Проведенный в июле опрос SuperJob показал, что даже при том, что тогда около половины опрошенных были не готовы вакцинироваться ни одной из ведущих российских вакцин, 30% выбрали бы «Спутник V», а «ЭпиВакКорону» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак» от Центра Чумакова — по 8−9%. В Центре Чумакова сообщили, что объем выпуска за полгода составил 1 млн доз (достаточных для вакцинации 500 тыс. человек) стоимостью около 433 млн руб.
Из данных Росздравнадзора следует, что «КовиВак» выпускается разработчиком самостоятельно, а производственный партнер — «Нанолек» Виктора Христенко — к выпуску еще не подключился. Последняя серия препарата вводилась в оборот в июле этого года.
В ГНЦ «Вектор» не ответили на запрос «Ъ». В Минздраве также затруднились назвать объем выпуска «ЭпиВакКороны». По подсчетам «Ъ», центр самостоятельно выпустил около 12 млн доз (достаточных для вакцинации 6 млн человек). В июле производство «ЭпиВакКороны» началось на мощностях «Герофарма» Петра Родионова в Серпухове.
Эксперты считают, что в целом производство вакцин соответствует темпам вакцинации, По данным независимого аналитика Александра Драгана, на пике третьей волны в сутки в РФ прививалось 500−600 тыс. человек. Он связывает это скорее с паникой из-за роста числа заражений, чем с ограничительными мерами и обязательной вакцинацией для ряда граждан. Сейчас, добавляет эксперт, темпы вакцинации упали до 250−260 тыс. человек в сутки. Сейчас прививается до 300 тыс. в сутки, соглашается эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков.
Александр Осипов, Халиль Аминов