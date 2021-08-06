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02:49 (мск), источник: Известия

Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян

По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Источник: Известия

«Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30%-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70%-90%», — заявил он.

Впрочем, Илья Торосов отметил, что рост долговой нагрузки должен происходить осознанно со стороны того, кто берет кредит, чтобы займ не вгонял его в «долговую яму», из которой не выбраться. По его словам, решения, которые могли бы это обеспечить, регулярно обсуждаются властями.

При этом ранее об опасном росте долговой нагрузки россиян неоднократно заявлял ЦБ. Так, зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме в мае 2021 года, сообщила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоком уровне, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей». Предупреждение об этом содержится и в проекте «Основных направлений развития финансового рынка», опубликованном в конце июля.

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