Минэк утвердил 44 банка для возмещения комиссий в СБП

Среди них ― «Сбер», Райффайзенбанк, МКБ, «Авангард», СКБ-Банк, РСХБ, Открытие, «Тинькофф», «Альфа», ВТБ, банк «Россия», Почта Банк, ГПБ, «Ак Барс», МТС-Банк, «Центр-инвест», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «Дом. РФ», крымский РНКБ, НКО ЮMoney (входит в экосистему «Сбера»), НКО «Элплат», Северный Народный Банк, Кошелев-Банк, Модульбанк, Руснарбанк, Бланк Банк, КБ «Хлынов», «Москоммерцбанк», «КС Банк», Энерготрансбанк, Челиндбанк, Хакасский муниципальный банк, Алмазэргиэнбанк, Челябинвестбанк, банки «Оренбург», «Кольцо Урала», «Акцепт», «ИТУРУП», «Снежинский», «Венец», «ПСКБ», «Кубань кредит», «БыстроБанк».
В ряде банков «Известиям» подтвердили, что подавали заявку на участие в программе. По оценкам Райффайзенбанка, объём поддержки для клиентов кредитной организации за июль может достигнуть 1 млн рублей. В «Элплате» этот показатель прогнозируется на уровне 100 тыс. рублей.
Программа возмещения комиссий за приём платежей через СБП представителям малого и среднего бизнеса действует с 1 июля по 31 декабря. На неё выделено 500 млн рублей.
В текущих реалиях участия в программе возмещения комиссий 44 банков достаточно, поскольку финансовый рынок России в большой степени консолидирован: более 80% платежей обрабатывают топ-5 игроков, напомнил зампред правления «Финам» Александр Непорожний. По его оценкам, одобренные Минэком кредитные организации охватывают более 95% рынка.
При этом подключение к программе сразу всех игроков усложнило бы ее администрирование. Однако в контексте финансовой системы доступ к госденьгам получат лишь 10% банков, которые благодаря программе будут наращивать число клиентов и повышать свою долю на рынке.
Не вполне понятно, почему необходимо отбирать банки для участия в программе компенсации комиссий, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Целесообразнее было бы включить в нее все кредитные организации, которые принимают платежи МСП по СБП и имеют лицензию. Аналогичная ситуация произошла на старте программы льготного кредитования № 1764: сначала в ней участвовал крайне ограниченный круг банков, что не позволяло оказывать поддержку МСП в полной мере, однако впоследствии их число выросло в несколько раз, напомнил эксперт.
В целом, по мнению Павла Сигала, радикально положение малого и среднего бизнеса программа компенсации комиссий не изменит, так как их размер относительно небольшой. Однако это однозначно позитивный шаг, как и любая мера поддержки, резюмировал он. Экономия на приеме платежей позволит бизнесу начислять повышенные бонусы клиентам за оплату через систему быстрых платежей, писали ранее «Известия».
По данным Тинькофф, за июнь-июль обороты бизнеса через СБП выросли на 34%, и госпрограмма позволит поддержать этот рост.