Шесть регионов могут лишить субсидий на газовые заправки

Речь о средствах подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива». Она подразумевает строительство 1273 газовых заправок в 28 регионах до 2024 года. На возведение объектов субъекты ежегодно получают из федерального бюджета 8,3 млрд рублей, отмечено в документе.
«В ряде регионов существуют определенные риски исполнения заявленных планов в связи со снижением темпов строительства газозаправочной инфраструктуры (…). Требуется ускорить строительство газозаправочной инфраструктуры и переоборудование транспорта на использование природного газа», — приведена позиция Минэнерго в протоколе.
По мнению специалистов ведомства, к регионам с недостаточной скоростью расширения газозаправочной инфраструктуры относятся Краснодарский и Ставропольский края, а также Волгоградская, Липецкая, Владимирская и Новгородская области. Например, в Ставрополье планировали ввести в эксплуатацию в 2021 году восемь АГНКС, но фактически готовы два объекта, строительство трех может быть перенесено на 2022-й, указано в протоколе.
Сейчас рассматривается вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований по программе, указано в протоколе. Из субъектов, которые не выполняют показатели, средства могут передать регионам, пока не включенным в проект, но в которых принимаются инициативные решения по поддержке развития рынка газомоторного топлива, отмечено в документе.
Возможность перераспределения денежных средств позволит ряду регионов в значительной степени продвинуться в развитии газозаправочной инфраструктуры, сказали «Известиям» в администрации губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Там отметили, что крупные инвесторы могут позволить осуществить строительство объектов заправки природным газом за счет собственных средств, но остальным необходимы субсидии на компенсацию части затрат. В целом в Самарской области к 2024 году за счет средств инвесторов планируется ввести в эксплуатацию 21 объект газозаправочной инфраструктуры (сейчас в регионе функционируют шесть), добавили там.
Временный статус утвержденного в 2019 году списка регионов был понятен изначально, отметил исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.
По словам Артема Данилова, при помощи субсидий в стране укрепился интерес к строительству метановых заправок, а в отрасль пришли реальные инвестиции. Однако позднее из-за усложнения правил перерегистрации автомобилей с ГБО упал интерес к переходу на газомоторный транспорт. Поэтому региональные инвесторы в развитии АГНКС увидели риски, что у заправок не появится нужного количества клиентов, и многие проекты не получили реализации.
Также весомой проблемой остается отсутствие достаточной популяризации газомоторного транспорта среди населения, отметил вице-президент НТС Дмитрий Гусев. Людям не объясняют, что такие машины безопасны и экологичны, что это разумный выбор, заключил эксперт.
В правительстве, а также в Минфине и Минпромторге «Известиям» рекомендовали обратиться в Минэнерго. В Минэкономразвития на запрос не ответили.