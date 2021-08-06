13:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд
Цена на газ в Европе превысила $540 за тысячу кубометров, обновив исторический рекорд, на фоне пожара на заводе «Газпрома» в
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Накануне сообщалось, что пожар на заводе «Газпром переработки» в Уренгое привел к снижению транзита газа по газопроводу Ямал—Европа. Так, примерно до 17:00 (18:00 мск) поставки газа на входе в газотранспортную систему Германии составляли 2,1 млн кубометров в час, но затем началось снижение — до 1 млн кубометров в час.
Поставки по «Северному потоку» оставались стабильными.
В ночь на четверг произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода. В результате пожара была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата, пострадавших нет.