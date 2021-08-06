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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

Цена на газ в Европе превысила $540 за тысячу кубометров, обновив исторический рекорд, на фоне пожара на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. Пикового значения цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF на бирже ICE достигла в 12:00 — €44,65 за 1 тыс. кВт•ч. Сейчас он торгуется на уровне €44,2.

Источник: Reuters

Накануне сообщалось, что пожар на заводе «Газпром переработки» в Уренгое привел к снижению транзита газа по газопроводу Ямал—Европа. Так, примерно до 17:00 (18:00 мск) поставки газа на входе в газотранспортную систему Германии составляли 2,1 млн кубометров в час, но затем началось снижение — до 1 млн кубометров в час.

Поставки по «Северному потоку» оставались стабильными.

В ночь на четверг произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода. В результате пожара была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата, пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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