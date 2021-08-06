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19:25 (мск), источник: Ведомости

Годовая инфляция в России замедлилась впервые с апреля

Индекс потребительских цен в России в июле составил 6,46%, следует из материалов Росстата. Таким образом, годовая инфляция в стране замедлилась впервые с апреля текущего года.

Источник: Reuters

В июне годовая инфляция составила 6,5%, достигнув максимального показателя с августа 2016 г. Сейчас она находится на уровне сентября 2016 г. Ранее замедление инфляции было зафиксировано в апреле — до 5,53% год к году после 5,79% в марте. Затем темпы роста цен в России продолжили ускоряться. В мае годовая инфляция составила 6,02%.

Стоимость продуктов питания в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросла на 8,14% после 8,67% в июне, а алкоголя — на 2,2% после 2,24%.

В целом продовольственные товары во второй месяц лета подорожали на 7,43% год к году, непродовольственные — на 7,55%, услуги — на 3,83%. В июне эти показатели составили 7,9, 7,04 и 3,95% соответственно.

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С декабря 2020 г. инфляция составила 4,51%, по сравнению с июнем цены выросли на 0,31%.

Сильнее всего за месяц товары и услуги подорожали в Забайкальском крае и Республике Алтай — на 1,1% «в связи с удорожанием услуг на 2% и 3,5% соответственно», отметили в Росстате. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,1%, с начала года — на 4 и 4,8% соответственно.

Росстат зафиксировал годовое подорожание сахара в России на 41,34% в июле. Стоимость подсолнечного масла выросла на 27,35%, куриных яиц — на 18,36%, а плодоовощной продукции — на 6,15%.

Целевая инфляция в России, установленная Центробанком, составляет 4%, однако данный порог она превысила еще в конце 2020 г., после чего продолжила ускоряться. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 г. показатель составит 5%, однако с этим не согласны в Минфине. По мнению этого ведомства, инфляция существенно превысит данное значение. В ЦБ прогнозируют ее на уровне 5,7−6,2%. Регулятор считает, что темпы роста цен начнут замедляться во второй половине этого года.

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