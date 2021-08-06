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20:48 (мск), источник: РБК

Росстат отчитался о снижении уровня бедности россиян

По итогам второго квартала в России, согласно данным Росстата, у 17,7 млн человек доходы были ниже величины прожиточного минимума. Таким образом, доля людей, живущих за чертой бедности, составила 12,1%. В первом квартале этот показатель был равен 14,3% — ниже прожиточного минимума доходы были у 21,1 млн человек.

Источник: Reuters

Снижения уровня бедности Росстат объясняет введением «более жестких критериев назначения материальных выплат». Это позволило снизить дифференциацию распределения доходов и, как следствие, уровень бедности, указывает статистическое ведомство.

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Минтруд в официальном комментарии объясняет снижение уровня бедности «стабилизацией ситуации на рынке труда» и «постепенным восстановлением деловой активности»: уровень безработицы снизился с 5,8% в январе до 4,8% в июне. Еще одна причина, на которую указывает Минтруд — поддержка малообеспеченных семей с детьми: «если прежде семьи получали пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то с 1 апреля пособия стали назначать в размере 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка».

С начала 2021 года Росстат рассчитывает прожиточный минимум по-новому: если раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, то теперь его величина устанавливается на календарный год и определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду. Эти изменения не позволяют корректно сравнивать численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году с предыдущими периодами.

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