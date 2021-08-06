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21:28 (мск), источник: ТАСС

НДПИ для металлургов повысят с 2022 года

С 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.

Источник: Reuters

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.

«Со следующего года, с 1 января по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — сказал президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и «нахлобучили» бюджет примерно на 100 млрд рублей. По этой причине с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.

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