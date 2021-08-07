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15:29 (мск), источник: РБК

Число голодающих выросло на треть за время пандемии

Согласно данным Всемирной продовольственной программы (WFP; орган по продовольственной помощи в системе ООН), в этом году ожидается, что около 270 млн человек столкнутся с потенциально опасной для жизни нехваткой продовольствия (по сравнению со 150 млн до пандемии).

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Источник: AP 2021

Исследование WFP показало, что число людей, находящихся на грани голода, на сегодняшний день составляет 41 млн человек, в прошлом году таких насчитывалось 34 млн.

На прошлой неделе WFP в совместном отчете с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) сообщила, что экономические последствия COVID-19 и климатический кризис приведут к более высокому уровню острого отсутствия продовольствия в 23 странах.

Больше всех, как ожидается, пострадают страны Африки, а также государства Центральной Америки, Афганистан и Северная Корея.

The New York Times пишет, что наиболее сложной считается ситуация в Африке, где резко увеличилось количество новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В последние месяцы гуманитарные организации подняли тревогу по поводу Эфиопии, где число людей, пострадавших от голода, больше, чем где бы то ни было в мире, и южного Мадагаскара, где сотни тысяч людей находятся на грани голода после чрезвычайно сильной засухи.

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В течение многих лет, как отмечает издание, глобальный голод неуклонно возрастал, поскольку бедные страны сталкиваются с различными кризисами. Вместе с тем в этот список добавились климатические изменения, включая засухи и наводнения, что лишило пострадавшие страны возможности отреагировать необходимым образом. По мнению гуманитарных организаций, за последние два года экономические потрясения, вызванные пандемией, ускорили ухудшение ситуации с голодом.

В конце прошлого года FAO заявляла, что на фоне политических и военных конфликтов, экономического спада, экстремальных изменений климата и пандемии коронавируса особенно тяжелая ситуация с продовольственным обеспечением наблюдается в четырех странах (Буркина-Фасо, Йемене, Южном Судане и Нигерии), а обострение этой проблемы грозит еще 16 государствам. Тогда организация сообщала, что с серьезными продовольственными проблемами столкнулись в общей сложности 20 стран. Среди них были названы Афганистан, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Демократическая Республика Конго, где дефицит продуктов питания испытывали 22 млн человек, что являлось на тот момент самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным в отдельном государстве.

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани голода. Он привел данные, согласно которым на конец 2020-го по всему миру от голода страдали более 88 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

«Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — сказал генсек, добавив, что климатические потрясения и пандемия коронавируса лишь усугубляют ситуацию.

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