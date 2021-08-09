00:37 (мск), источник: Известия
Время обмена: банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты
Сколько денег можно потерять при оплате
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Банки начали запускать карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей или в иностранных
Курс в моменте
Держателям «СберКарты Тревел» позволят делать покупки в иностранной валюте, фиксируя ее курс на момент приобретения. О запуске этого функционала «Известиям» заявил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. Он пояснил, что обычно при платежах в заграничных
Платежная индустрия в мире постепенно переходит к мгновенной конвертации, когда курс валюты будет фиксироваться на дату выполнения операции клиентом и далее без изменений использоваться на всех этапах, включая списание со счета, происходящее с задержкой в несколько дней, подтвердил исполнительный директор «Ренессанс Кредита» Михаил Лейтес. Он добавил, что банк планирует присоединиться к этой инициативе.
В ПСБ сообщили, что обычно с момента проведения самой трансакции до момента фактической конвертации средств клиента на счете проходит от двух до четырех дней. В «Открытии» эта процедура занимает, как правило, три дня, в «Абсолюте» — «несколько суток», в Ситибанке —
— Как и любая платежная операция в рублях, списание оплаты за границей или в иностранных
Такая схема конвертации определяется общим порядком прохождения и обработки документов по картам, который установлен правилами международных платежных систем, уточнили в ПСБ.
MasterCard предоставляет своим
В Visa напомнили, что с апреля 2021 года изменили систему обработки межвалютных трансакций и ввели единый обменный курс для авторизации таких операций, что позволило
ЦБ приветствует решения, направленные на защиту интересов потребителей, сообщили «Известиям» в регуляторе. В Банке России считают, что проведение конвертации на момент покупки, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс более понятным гражданам и отвечает в первую очередь их интересам.
Для крупных и волатильных
За последний год курс доллара к рублю находился в диапазоне от 71,5 до 80,5 ₽/$. Если считать по ценам закрытия биржевой сессии, то в среднем за три рабочих дня курс с августа 2020 года изменялся на 0,97%, оценил для «Известий» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Максимальное трехдневное изменение — 4,2%, то есть около 3 рублей. Однако за последние 12 месяцев более чем на 3% за трое суток курс менялся только четыре раза, подчеркнул эксперт.
— Если речь идет о небольших покупках в относительно стабильных мировых валютах — доллар, евро, йена, фунт стерлингов, — то вряд ли будет ощутимая разница между моментальной конвертацией и двух-, четырехдневной. Однако если речь идет о крупных покупках или если они совершаются в более волатильных валютах развивающихся стран, например, турецкая лира, тайский бат, египетский фунт, то здесь увеличиваются риски, что за
Он добавил, что у рубля бывают периоды повышенной нестабильности, подобные декабрю 2014 года, когда всего за один день стоимость валюты может измениться на 5−10%, что очень ощутимо даже для покупки среднего размера.
В первую очередь возможность мгновенной конвертации выгодна клиенту: он сразу сможет оценить сумму товара и не думать о том, что в результате он обойдется дороже
Наталья Ильина