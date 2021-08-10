Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Певица МакSим полностью пришла в себя В окружении артистки рассказали, что она уже шутит и смеется
Фоторепортажи
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
11Празднование Дня ВДВ
11:33 (мск), источник: РБК

Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

В 2021 году, по данным главы «Татспиртпрома», себестоимость производства водки выросла на 3%. Рост провоцирует растущая стоимость сырьевых товаров, таких как зерно и древесина, а также металлов и упаковки.

Источник: Reuters

Подорожание товаров сырьевых рынков с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства одного из самых популярных алкогольных напитков в России — водки, заявил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его данным, в текущем году рост себестоимости производства одной бутылки водки (0,5 л) доходит до 3%.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — рассказывает Максудов.

Рост закупочных цен по этим товарным категориям был зафиксирован еще в конце 2020 года, за неполный год зерно подорожало в 1,5 раза, стоимость сахара, как сообщала в своем отчете за третий квартал (год к году) ГК «Русагро», выросла на 14%, с конца года дорожала и упаковка — ее производители предупреждали контрагентов о том, что поднимут цены на 10−15%.

По словам Максудова, «Татспиртпрому» удается нивелировать рост сырья и производственных материалов: компания сделала запасы и по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.

«Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену, отому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя», — объясняет он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Камчатский депутат-миллионер признался, что застрелил человека
СМИ сообщили о новом предложении «Барселоны» для Месси
Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами
В Минфине обсуждают приватизацию оператора карт «Мир»
На Играх в Пекине антиковидные правила будут жестче, чем в Токио
Британия признает российские вакцины для делегатов конференции
В Индии огромная змея спряталась в грузовом отсеке самолета
Депутат Заксобрания Камчатки признался в убийстве
Сюрприз на выходе: какие подвохи могут ожидать россиян у кассы
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Авто
Власти хотят ввести 50% скидку на транспортный налог Скидкой хотят поощрять безопасную манеру вождения водителей
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Порадуйте своих любимых цветами
Леди
20-летний сын Мадонны и Гая Ричи дебютировал в качестве модели Дети легендарной певицы не уступают своей знаменитой матери
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь