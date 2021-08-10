Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

Подорожание товаров сырьевых рынков с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства одного из самых популярных алкогольных напитков в России — водки, заявил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его данным, в текущем году рост себестоимости производства одной бутылки водки (0,5 л) доходит до 3%.
«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — рассказывает Максудов.
Рост закупочных цен по этим товарным категориям был зафиксирован еще в конце 2020 года, за неполный год зерно подорожало в 1,5 раза, стоимость сахара, как сообщала в своем отчете за третий квартал (год к году) ГК «Русагро», выросла на 14%, с конца года дорожала и упаковка — ее производители предупреждали контрагентов о том, что поднимут цены на 10−15%.
По словам Максудова, «Татспиртпрому» удается нивелировать рост сырья и производственных материалов: компания сделала запасы и по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.
«Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену, отому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя», — объясняет он.