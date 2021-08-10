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11:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Инвесторов пустят по «Миру»

Национального платежного оператора предложено приватизировать.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российские власти внезапно начали обсуждать вопрос приватизации «Национальной системы платежных карт» (НСПК, оператор карт «Мир»), созданной для защиты карточных расчетов в РФ от санкций в 2014 году. Собеседники «Ъ» в Минфине и на финансовом рынке уверены, что момент для приватизации настал, причем компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций. Правда, в Банке России, которому НСПК принадлежит на 100%, изменений в акционерной структуре системы «не планируют».

О том, что приватизация НСПК уже обсуждается Минфином, рассказали «Ъ» участники рынка. Источники «Ъ» в Минфине эту информацию подтвердили, подчеркнув, что конкретики пока мало, но есть принципиальное понимание, что это нужно делать. Сейчас ведется разработка концепции. Собеседники «Ъ» отмечают, что тему приватизации НСПК в конце поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров. Связаться с ним в понедельник «Ъ» не удалось. В пресс-службе ФАС отметили: «Вопрос о приватизации НСПК и возможных ее вариантах требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении».

Мы хотели бы, чтобы НСПК нарастила мышцы и мускулы, чтобы все социально значимые и критически важные государственные программы НСПК научилась делать. Далее мы готовы вернуться к теме акционирования на одном из этапов.
Ольга Скоробогатова
первый зампред ЦБ, 8 июня 2021 года

НСПК на 100% принадлежит ЦБ. На данный момент по закону его доля не может быть снижена менее чем до 50% плюс 1 акции. Вопрос приватизации НСПК периодически поднимается отдельными представителями рынка, отмечают в ЦБ, такая дискуссия Банком России с Минфином и ФАС сегодня не ведется. На горизонте трех—пяти лет этих изменений в акционерной структуре НСПК в ЦБ не планируют. В НСПК отказались от комментариев. В Минфине не ответили на запрос «Ъ».

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По словам собеседников «Ъ», пока вопрос действительно не вышел на уровень межведомственного обсуждения. «Рынок обсуждает эту идею с Минфином», — рассказывает один из собеседников «Ъ». «Есть две основные идеи — передать (как в случае со Сбербанком.— “Ъ”) 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», — говорит один из источников «Ъ». Впрочем, Минфину больше по душе вариант приватизации 100% компании в рамках IPO..

Эксперты уверены, что приватизация НСПК снимет конфликт интересов: «ЦБ и регулирует рынок платежных систем, и владеет одним из игроков этого рынка», — говорит глава Ассоциации электронных денег Виктор Достов.

НСПК была создана в 2014 году, и за прошедшие годы ЦБ много сделал для ее развития. В 2015 году начала эмитировать карты «Мир». По объему платежей «Мир» занял 24% российского рынка. Но более важно, что в настоящее время все платежи внутри России систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. НСПК является оператором «Системы быстрых платежей» (СБП). Согласно отчетности по РСБУ, выручка НСПК за 2020 год выросла на 37,5%, до 22,23 млрд руб. Чистая прибыль достигла 8,23 млрд руб., почти в 1,5 раза выше 2019 года.

Независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков напоминает, что возможная приватизация НСПК была объявлена законодателем еще в 2014 году. В 2016 году регулятор даже обозначал срок — после 2017 года, но потом этот вопрос неоднократно переносился. «НСПК создавалась в форме акционерного общества, именно исходя из дальнейших планов по приватизации, — обращает внимание председатель совета директоров платежной системы “Золотая корона” Николай Смирнов. По мнению основателя ChronoPay Павла Врублевского, госуправление было хорошим началом, но для дальнейшего роста компании, безусловно, ей нужен частный капитал. “НСПК уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, и, я полагаю, ее приватизация скажется положительно на дальнейшем развитии и росте бизнеса компании”, — говорит независимый эксперт на платежном рынке Андрей Вылегжанин.

Относительно вариантов приватизации мнения экспертов сходятся: IPO НСПК возможно.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев, считает, что публичное размещение акций оператора на бирже — вполне естественный и крайне распространенный вариант сделать корпорацию публичной, получив в казну еще и достаточно весомую сумму денег. Однако инвестиции в НСПК в настоящее время в любом случае являются рискованными в связи с репутационными издержками, обусловленными напряженностью в межгосударственных отношениях, предупреждает руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко. «Публичное размещение акций НСПК весьма возможно», — не согласна руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова. «Санкционное законодательство США и ЕС распространяется на их собственных резидентов. Им будет запрещено инвестировать в НСПК, если она продолжит присутствие или деятельность в Крыму, — заключает советник по санкционному праву Pen & Paper Сергей Гландин.— Разве что из-за крымского шлейфа инвесторы не решатся купить акции НСПК».

Ксения Дементьева, Илья Усов, Максим Буйлов, Полина Смородская

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