Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами

10:49 (мск), источник: Ведомости
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«Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — сказал Новак на совещании о ситуации на рынке нефтепродуктов.
«Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива», — объяснил он. Новак также поручил Минэнерго скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период.
В течение июля стоимость наиболее востребованных Аи-92 и Аи-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды. 22 июля оптовая цена бензина Аи-92 на
По итогам совещания у Новака 9 августа правительство приняло решение пока не вводить запрет на экспорт бензина. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что одним из условий отказа от жестких регуляторных мер на рынке топлива, которые на совещании озвучил Новак, стало увеличение объемов торгов бензином на СПбМТСБ на 5000 т в сутки.