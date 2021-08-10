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14:00 (мск), источник: Forbes

ФАС пришла с проверкой в ЦУМ

ФАС заподозрила крупного продавца люкса Mercury в «международном ценовом сговоре». Инспекция ведомства пришла с проверкой в ЦУМ, но больше двух часов не могла попасть в здание.

Источник: РИА "Новости"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила в нарушении конкуренции компанию Mercury — официального представителя в России люксовых часовых и ювелирных брендов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ФАС. Она направила инспекцию для проверки ЦУМа. Представители службы больше двух часов не могли попасть в здание, утверждает ФАС.

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Антимонопольная служба заподозрила Mercury в «международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции». Это касается в том числе продажи товаров онлайн. Максимальное наказание за участие в картельном сговоре — до 15% от годовой выручки компании, а оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превысил 90 млрд рублей, отметила в сообщении ФАС. За ограничение конкуренции российские законы предусматривают и уголовную ответственность, добавила служба. Других подробностей проверки она не привела.

В октябре 2020 года ФАС оштрафовала ЦУМ и Mercury за отказ предоставить информацию по мотивированному требованию антимонопольного органа. Компании не предоставляли сведения в ходе внеплановых выездных проверок, утверждала служба. Начальник Управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев говорил, что речь шла о «глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли». Он посчитал, что ЦУМ и Mercury не предоставляли документы в попытке «затянуть расследование». В августе 2020-го за то же самое была оштрафована входящая в группу Mercury компания ООО «Меркури классик». Заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Екатерина Конопкина говорила РБК в октябре 2020-го, что служба проводит антикартельное расследование, в котором могут участвовать в том числе иностранные компании.

Mercury заняла 104 место в рейтинге 200 крупнейших компаний России в 2020 году по версии Forbes. Выручка компании за 2019 год составила 110,1 млрд рублей. Mercury оказалась близка по выручке к «Спортмастеру» и застройщику «Группа ЛСР». Mercury продает в России в том числе наручные часы брендов Hublot, Chopard и Rolex и украшения и аксессуары под собственным брендом.

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