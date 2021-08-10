14:20 (мск), источник: Ведомости
Капитализация Сбербанка впервые за три года превысила $100 млрд
Капитализация Сбербанка в ходе сегодняшних торгов впервые с апреля 2018 г. превысила $100 млрд, следует из данных Московской биржи.
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Так, стоимость обыкновенной акции компании в 13:42 мск составила 330,3 руб., привелигированной — 304,08 руб. Капитализация с учетом всех бумаг достигла 7,4 трлн руб. С учетом курса доллара в 73,5 руб., установленного на сегодня Банком России, показатель составил $101,2 млрд.
Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум вчера и сегодня продолжила расти. Цена обыкновенной бумаги на закрытии торгов 9 августа составила 326,78 руб., привилегированной — 301,33 руб. Таким образом, сегодня акции банка подорожали примерно на 1%.
6 августа Сбербанк сообщил, что его чистая прибыль по РПБУ в июле составила 126,8 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в тот же месяц прошлого года. Рентабельность капитала достигла 30,3%. При этом ранее банк отчитался о чистой прибыли за первое полугодие в 629,8 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Показатель вырос на 119,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г.
Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры кредитной организации одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, Сбербанк предоставляет акционерам рекордные для российского рынка дивиденды второй год подряд. В последующие годы банк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.