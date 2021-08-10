Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Певица МакSим полностью пришла в себя В окружении артистки рассказали, что она уже шутит и смеется
Фоторепортажи
1010 арок, которые стали символами своих городов
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
16:44 (мск), источник: Ведомости

Отток капитала из России с начала года составил $34,9 млрд

Чистый отток капитала из России с января по июль составил $34,9 млрд. Это примерно на $0,4 млрд меньше, чем за аналогичный период 2020 г. ($35,3 млрд), следует из материалов Банка России.

Источник: Reuters

«Заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами», — пояснили в ЦБ.

Кроме того, профицит внешней торговли за указанный период достиг $51,7 млрд. Международные резервы России за семь месяцев 2021 г. увеличились на $14,5 млрд. По данным ЦБ на 1 августа они составляют $601,003 млрд.

В мае ЦБ сообщал о сокращении оттока капитала за январь-апрель до $18,7 млрд, что на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда отток составил $28 млрд.

По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Памяти выдающегося «антипатриота»
Почему российское общество не сплотилось вокруг вакцинации?
В Киеве предложили развернуть ПВО США на территории Украины
Похожий на Эболу. В Гвинее появился еще один смертельный вирус
Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса
Найденного в Австралии птерозавра сравнили с драконом
Безобидное растение из Америки оказалось плотоядным хищником
В Сан-Марино сообщили о почти 100% эффективности «Спутника V»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Смартфон-рулон Samsung удивил пользователей Потяни — получишь планшет
Горячие темы на Авто
судьи горите в аду ! 318
Дворы, полные машин. 264
Первая поездка на дальняк 203
Предложу--- 199
Кино
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников Актриса показала фото с перебинтованной головой
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Порадуйте своих любимых цветами
Как стать успешным блогером
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь